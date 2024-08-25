اليوم السابع
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وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ2921 محلا

الأحد، 25 أغسطس 2024 02:38 م
وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ2921 محلا الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 2921 محلا تجاريا حتى الآن، مؤكدا أن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

على جانب آخر، تصدت الأجهزة الرقابية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية للمخالفات التي يحاول البعض إنتهاجها، حيث تم تحرير 350 مخالفة نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار أو المشاركة في الأوكازيون الصيفي بدون الحصول على التصاريح من مديريات التموين، كذلك الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو البيع بأزيد من السعر المعلن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المستهلك، كما تنسق الأجهزة الرقابية بالوزارة مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين  بهدف المرور على أكثر من مكان على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة عروض التخفيضات، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة بما يضمن للمستهلك الحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

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