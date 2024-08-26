اعرف آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2024

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الاستمرار في العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 حتى يوم 4 سبتمبر 2024، وتستقبل مديريات التموين طلبات المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون، شريطة أن تلتزم هذه المحلات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتستهدف وزارة التموين من خلال الأوكازيون الصيفي 2024 توفير المنتجات بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، حيث تطرح المحلات التجارية المنتجات بتخفيضات، وفقا لرغبة كل محل في نسبة التخفيضات المعلنة شريطة أن تكون العروض حقيقية وليست وهمية كما تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.