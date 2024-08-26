اليوم السابع
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اعرف آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2024

الإثنين، 26 أغسطس 2024 05:00 ص
اعرف آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2024 الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تحرص  وزارة التموين والتجارة الداخلية على الاستمرار في العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 حتى يوم 4 سبتمبر 2024، وتستقبل مديريات التموين طلبات المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون، شريطة أن تلتزم هذه المحلات  بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتستهدف وزارة التموين من خلال الأوكازيون الصيفي 2024 توفير المنتجات بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، حيث تطرح المحلات التجارية المنتجات بتخفيضات، وفقا لرغبة كل محل في نسبة التخفيضات المعلنة شريطة أن تكون العروض حقيقية وليست وهمية كما تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الأوكازيون الصيفي 2024

تخفيضات أوكازيون 2024

آخر موعد للاوكازيون الصيفى



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