أفضل 4 أنواع خبز لمرضى السكري

كتب - حسام الشقويرى

يمكن الاستمتاع بالخبز مع البيض والزبدة والجبن. إنه طعام إفطار شائع، ولكن إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد تتساءل عما إذا كان من الممكن تناوله دون ارتفاع مستويات السكر في الدم. نظرًا لأن الخبز يحتوي على الكربوهيدرات، فيمكنه رفع مستوى الجلوكوز في الدم وزيادة فرص حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، ولكن هل يعني هذا أنه يجب ألا تأكل الخبز على الإطلاق؟ ، يمكن أن يكون الخبز جزءًا من خطة الأكل الصحي الخاصة بك، ولكن عليك فقط الاختيار من بين أصح وأفضل أنواع الخبز لمرضى السكري، وفقا لما نشره موقع healthshots.

الخبز الأبيض ليس مثاليًا لمرضى السكر لأنه مصنوع من الدقيق المكرر، والذي يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع. ويمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم بعد الاستهلاك"، ومع تكرار تناوله، تتم إزالة معظم الألياف والفيتامينات والمعادن. وما يتبقى هو منتج يتم هضمه وامتصاصه بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الجلوكوز في الدم، وهو ما يجعل التحكم فى نسبة السكر بالدم أكثر صعوبة بالنسبة لمرضى السكر.

أفضل أنواع الخبز لمرضى السكر

1. خبز القمح الكامل



اختر خبز الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل أو الشوفان، لأنها تحتوي على الألياف، وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري . وخبز القمح الكامل غني بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم". يمكن أن يؤدي وجود الألياف في خبز القمح الكامل أيضًا إلى إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام .

2. خبز متعدد الحبوب



يُصنع الخبز متعدد الحبوب من مزيج من الحبوب مثل دقيق القمح الكامل والشوفان والدخن وبذور الكتان والماء والخميرة والملح. تساهم جميعها في زيادة محتوى الألياف وخفض المؤشر الجلوكوزي. كما يوفر تنوع الحبوب مجموعة أوسع من العناصر الغذائية.

3. خبز العجين المخمر



وجد الباحثون أن خبز العجين المخمر يمكن أن يساعد في تقليل زيادة نسبة السكر في الدم بعد الوجبة، وهي حالة تحدث عندما ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم مباشرة بعد تناول الوجبة. يمكن لعملية التخمير في خبز العجين المخمر أن تقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يجعله أبطأ في الهضم وأقل عرضة للتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

4. خبز الشوفان



خبز الشوفان فعال في خفض نسبة الجلوكوز في الدم. الشوفان غني بالبيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وإدارة نسبة السكر في الدم.

