ضبط 2000 كجم زبدة مجهولة المصدر بمصنع دون ترخيص بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت مديرية التموين بالجيزة، حملات مكبرة على الأنشطة التموينية والتجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت المديرية إن في مجال الرقابة على الأنشطة التجارية، تم تحرير محضر جنح لمخزن دون رخصة، وتم ضبط بداخله 3228 زجاجة من الخل دون فواتير، مع استغلاله علامة تجارية مملوكة للغير مما يعد ذلك غش وتدليس، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن.

وأضافت أنه تم تحرير محضر جنح لمخزن سلع غذائية دون رخصة، وبداخله تم ضبط سلع دون فواتير، بياناتها كالآتي: 48 زجاجة زيت طعام، و660 زجاجة خل.

وتابعت أنه تم تحرير محضر لمصنع زبدة صناعي دون تراخيص، وتم ضبط كمية قدرها 2000 كجم من الزبدة مجهولة المصدر، كما تم تحرير 36 محضر شهادة صحية، و14 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود رخصة مزاولة نشاط.

وقالت إن في مجال الرقابة على المخابز، تم المرور على عدة مخابز بلدية للتأكد من وزن الرغيف ومواصفاته ومستوى النظافة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ اللازم تجاه المخابز المخالفة، وبياناتها كالآتي: 28 تقرير نقص وزن، و15 تقرير مواصفات، و18 تقرير غلق، وتقرير عدم إعطاء بون، و5 تقارير نظافة، و12 تقرير مراجعة أرصدة، و7 تقارير قائمة.

جاءت الحملات تحت إشراف هالة غريب وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين الجيزة، وبالاشتراك مع مديري ورؤساء الإدارات الداخليه، بالتنسيق مع مديرى الإدارات الخارجية.