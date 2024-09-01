ماذا تأكل عندما يكون مستوى السكر في الدم منخفضًا؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم إلى الدوخة والإغماء والقلق وحتى أعراض أكثر حدة، مثل النوبات، وفي معظم الحالات يمكن علاج انخفاض سكر الدم عن طريق تناول أو شرب مصادر السكر المتوفرة بسهولة، مثل عصير الفاكهة أو الحلوى وفقا لما نشره موقع health

أسباب انخفاض مستوى السكر في الدم

يتقلب مستوى السكر في الدم لدى كل شخص على مدار اليوم، اعتمادًا على عوامل مثل تناول الطعام والنشاط البدني وغير ذلك. وفي حين أنه من الطبيعي أن يرتفع مستوى السكر في الدم وينخفض، إلا أنه قد يرتفع أو ينخفض بشكل مفرط، مما يؤثر سلبًا على صحتك.

ويحدث نقص سكر الدم عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم إلى أقل من 70 مجم/ديسيلتر. ورغم أن هذا المستوى يعتبر "منخفضًا"، فإن معظم الأشخاص لن يعانوا من أعراض نقص سكر الدم، مثل الارتعاش والارتباك وعدم وضوح الرؤية، حتى تنخفض مستويات الجلوكوز إلى أقل من 55 مجم/ديسيلتر.

على الرغم من أن نسبة السكر في الدم لدى أي شخص يمكن أن تقع ضمن نطاق نقص السكر في الدم ، إلا أنها أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالسكري الذين يتناولون أدوية السكري، وخاصة الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول . في الواقع، يكون الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الأول أكثر عرضة بثلاث مرات لتجربة انخفاض مستويات السكر في الدم من الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ويمكن أن يحدث انخفاض مستويات السكر في الدم نتيجة تناول كمية زائدة من الأنسولين عن طريق الخطأ، أو حقن النوع الخطأ من الأنسولين، أو حقن الأنسولين مباشرة في العضلات بدلاً من حقنه تحت الجلد.

وعدم تناول كمية كافية من السعرات الحرارية، والفشل في ضبط مستويات الأنسولين على أساس تناول الكربوهيدرات وممارسة الرياضة، وتوقيت حقن الأنسولين بشكل غير صحيح حول الوجبات هي عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى نقص السكر في الدم.

علاج انخفاض سكر الدم

على الرغم من أن معظم المصابين بداء السكري من النوع الأول يعانون أحيانًا من انخفاض سكر الدم، إلا أنه لا يشكل خطورة عادةً ويمكن علاجه بسهولة بالأطعمة أو المشروبات الغنية بالكربوهيدرات أو أقراص الجلوكوز. ومع ذلك، إذا تُرِك المريض دون علاج، فقد ينخفض سكر الدم إلى مستوى منخفض للغاية قد يهدد حياته. إن مراقبة سكر الدم بشكل مستمر والعلاج السريع والسليم أمران ضروريان للوقاية من انخفاض سكر الدم وعلاجه.

علاج انخفاض السكر

يعد معرفة كيفية علاج مستويات السكر المنخفضة في الدم بسرعة وأمان جزءًا من إدارة مرض السكري من النوع الأول.

قاعدة 15-15

عندما يعاني شخص مصاب بالسكري من انخفاض سكر الدم، يقترح الخبراء اتباع قاعدة 15-15. قاعدة 15-15 هي خطة علاج تتضمن تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات (حصة واحدة من الكربوهيدرات) لرفع سكر الدم ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة لإعادة التقييم. إذا كان سكر الدم لا يزال أقل من 70 مجم/ديسيلتر بعد 15 دقيقة، فسوف تتناول 15 جرامًا أخرى من الكربوهيدرات.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

عند علاج انخفاض سكر الدم، من المهم اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والبروتينات وذات مؤشر جلايسيمي مرتفع نسبيًا . يقيس المؤشر الجلايسيمي (GI) مدى بطء أو سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب الطعام. يصنف المؤشر الجلايسيمي الأطعمة على مقياس من 0 إلى 100، حيث تسجل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أقل من 55 والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع أكثر من 70.

أطعمة ترفع سكر الدم

(½ كوب) من العصير أو الصودا العادية

يمكن للعصير (مثل عصير التفاح أو العنب) أن يزيد من نسبة السكر في الدم بسرعة وفعالية. يحتوي العصير على القليل من الألياف وهو خالٍ من البروتين والدهون، مما يجعله خيارًا جيدًا عند الإصابة بنقص السكر في الدم.

ملعقة كبيرة من السكر أو العسل

يمكن للمحليات ، مثل سكر المائدة والعسل ، أن تزيد مستويات السكر في الدم بسرعة، وعادة ما يتم الاحتفاظ بها في متناول اليد في معظم المنازل.

فواكه ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع

يمكنك استخدام أطعمة أخرى ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، مثل بعض الفواكه، لزيادة نسبة السكر في الدم، تحتوي 15 حبة عنب، ونصف موزة، ونصف كوب من صلصة التفاح، وبرتقالة صغيرة على حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات.