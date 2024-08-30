احذر.. نقص هذا الفيتامين يسبب تقرحات الفم والاكتئاب

كتبت مروة هريدى

فيتامين ب هو عنصر غذائي أساسي ويساهم في العديد من وظائف الجسم الحيوية، من إنتاج الطاقة إلى الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وعلى الرغم من أهميته، فإن العديد من الأفراد لا يحصلون على احتياجاتهم اليومية من فيتامين ب دون علمهم، مما قد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الصحية، لذلك فإن التعرف على علامات نقص فيتامين ب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وفيما يلي.. علامات نقص فيتامين ب التي يجب الانتباه لها:



الشعور بالتعب والضعف

من أكثر علامات نقص فيتامين ب شيوعًا هو التعب والضعف، فإذا كنت تشعر بالتعب كثيرًا، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك لا يحصل على ما يكفي من فيتامين ب، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التعب والضعف بسبب دوره في إنتاج الطاقة في الجسم.

بشرة شاحبة أو صفراء

من العلامات الملحوظة الأخرى لنقص فيتامين ب شحوب الجلد أو اصفراره، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12، على وجه الخصوص، إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم فقر الدم الضخم الأرومات، ويمكن أن يؤدي هذا إلى شحوب الجلد أو اصفراره، بالإضافة إلى الشعور بالضعف وضيق التنفس، وقد وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الدم أن نقص فيتامين ب 12 كان سببًا شائعًا لفقر الدم .

الشعور بالوخز أو الخدر

يمكن أن يكون الوخز أو الخدر في اليدين والقدمين أيضًا علامة على نقص فيتامين ب، وذلك لأن فيتامين ب 12 يلعب دورًا حاسمًا في وظيفة الأعصاب، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى تلف الأعصاب، ووفقًا لبحث نُشر في مجلة طب وجراحة الأعصاب والطب النفسي، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى اعتلال الأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى الوخز والخدر وفقدان الإحساس في الأطراف.

تقرحات الفم أو الشقوق في زوايا الفم

إذا كنت تعاني من تقرحات الفم أو الشقوق في زوايا فمك بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين ب، وقد ارتبط نقص فيتامين ب2 (الريبوفلافين) وفيتامين ب3 (النياسين) بهذه الأعراض، ووجدت دراسة نشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية أن نقص فيتامين ب2 كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بقرح الفم.

تغيرات المزاج أو الاكتئاب

كما ارتبط نقص فيتامين ب بتغيرات المزاج والاكتئاب، حيث تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrients إلى أن انخفاض مستويات فيتامين ب6 وفيتامين ب12 وحمض الفوليك قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث تلعب هذه الفيتامينات دورًا حاسمًا في تخليق النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تنظم الحالة المزاجية.