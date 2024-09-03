تاكل ولا متاكلش قبل وبعد التمرين لو عاوز تخس

كتبت فاطمة خليل

ممارسة الرياضة من الطرق الصحية لفقدان الوزن والحفاظ على جسمك مشدودًا، وبالتالي، من المهم مراقبة ما تأكله، وكمية ما تأكله، ومتى تأكل إذا كنت تريد نتائج مثالية، وذكر الخبراء أن عدم تناول الطعام قبل وبعد التمرين يزيد من وزنك فقط.. اقرأ لتتعرف على السبب فى السطور التالية.

وبحسب موقع تايمز ناو يؤدى عدم تناول الطعام قبل وبعد ممارسة الرياضة أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يعني أن جسمك يحرق سعرات حرارية أقل.

في حين يمارس معظمنا التمارين الرياضية للحصول على جسم صحي ومشدود، يبحث الكثير من الأشخاص أيضًا عن إنقاص الوزن ويعتقدون أن عدم تناول الطعام يمكن أن يساعدهم في تحقيق أهدافهم، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأكد خبراء التغذية أنه نظرًا لأن الطعام يغذي عملية التمثيل الغذائي في جسمك، فإن عدم تناول الطعام يمنع جسمك من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها لضمان عمل الأعضاء بشكل صحيح.

كما قد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يعني أن جسمك يحرق سعرات حرارية أقل.

لماذا يجب أن تأكل قبل التمرين؟



يشجع خبراء التغذية على تناول وجبة متوازنة قبل التمرين بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل لهضم الطعام.

يجب أن تكون هناك كمية جيدة من البروتينات والكربوهيدرات ولا تحتوي على دهون وألياف لأنها تبطئ عملية الهضم.

الأكل بعد التمرين

بعد الانتهاء من التمرين، من المهم أن تتناول كمية كبيرة من المغذيات لأن جسمك يدخل في آلية إصلاح.

تناول وجبة خفيفة مليئة بالبروتين بعد 10-15 دقيقة من الانتهاء من التمرين. كما يجب أن ترطب نفسك طوال التمرين بشرب الماء سيساعدك ذلك على تجنب آلام العضلات والأوجاع والتشنجات.

إن عدم تناول أي طعام أو شراب أثناء التمرين يمكن أن يجعلك مصابًا بالجفاف والتعب، مما يؤدي إلى التعب وأوجاع العضلات. كما أن له تأثيرًا على صحتك العقلية - مما يجعلك تشعر بالغضب لذلك، يعد الطعام جزءًا مهمًا من تعافيك.

يجب أن تحتوي وجبتك الخفيفة بعد التمرين على:

مشروبات بروتينية

زبادي يوناني مع فواكه

جبنة خيطية

زبدة الفول السوداني

تفاحة

هل يمكنك تخطي الإحماء قبل ممارسة الرياضة؟



إذا كنت تمارس تمارين رياضية عالية الكثافة، فمن المهم جدًا أن تقوم بالإحماء، لأن تخطيه قد يزيد من خطر الإصابة ويزيد من الضغط على العضلات. تساعد عمليات الإحماء قبل التمرين على:

منع إصابة الجسم

زيادة تدفق الدم في العضلات، مما يجعلها جاهزة للحركات المفاجئة

زيادة نطاق حركة المفاصل

تنشيط ردود الفعل

لذا، تأكد من القيام ببعض التمدد الذي يتضمن تحريك عضلاتك ومفاصلك لرفع معدل ضربات قلبك.

