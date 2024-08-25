هل تجنب تناول الكربوهيدرات ليلا يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن؟

كتبت إيناس البنا

من المعتقدات الخاطئة والشائعات الشائعة أن تناول الكربوهيدرات في الليل يؤدي إلى زيادة الوزن، يقول البعض إنها تجعلك سمينًا، بينما يفترض البعض الآخر أنها لا تفعل ذلك، اليوم حان الوقت لمعرفة الحقيقة حول تناول الكربوهيدرات في الليل.

هل يجعلك هذا تزيد وزنك أم تخسره؟ وهل يؤثر ذلك على شكل جسمك، لكي تعرف ما هو دقيق حقًا في هذا الأمر، عليك أن تعرف بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

وفقا لموقع healthyfood، فإن تناول الكربوهيدرات في المساء يجعلك سمينًا هو قول خطأ، لأن تناول الكربوهيدرات في المساء لا يبطئ فقدان الوزن بأي شكل من الأشكال، صحيح أن هذا ليس الوقت المناسب لتناول الكربوهيدرات، ولكن يجب حساب إجمالي السعرات الحرارية.

هذه الحصة هي إجمالي عدد السعرات الحرارية المستهلكة طوال اليوم، ليس فقط في المساء، لذا عليك أن تعرف كيف توزع كل السعرات الحرارية في اليوم على الوجبات الثلاث.

من المقبول تناول القليل من الطعام على مدار اليوم، بشرط عدم تجاوز الحد اليومي للسعرات الحرارية، إذا تناولت الكثير من السعرات الحرارية، فلن تتمكن من الحفاظ على وزنك.

هذه أخبار جيدة جدًا للأشخاص الذين يحرمون أنفسهم من الكربوهيدرات كل مساء لتجنب زيادة الوزن، كل ما عليك فعله الآن هو البدء بنظام غذائي جيد ومتوازن للسماح لنفسك بتناول كمية جيدة من الكربوهيدرات في المساء، تناول نظام غذائي أكثر مرونة يعد متعة حقيقية.

لا يوجد دليل يشير إلى أن السعرات الحرارية المستهلكة في الليل من الكربوهيدرات أو أي مجموعة غذائية أخرى، تسبب السمنة أكثر من تلك التي نتناولها في أوقات أخرى من اليوم، ولكن التوازن العام بين السعرات الحرارية المستهلكة مقابل السعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم هو الذي يتسبب بمرور الوقت، في اكتسابنا (أو فقداننا) الوزن.

لا يوجد سبب يمنعك من استبعاد الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل المعكرونة أو الأرز أو البطاطس، من وجبة العشاء، بشرط أن تحافظ على أحجام الحصص معقولة وتحد من الإضافات الكريمية أو الزيتية، فإن هذه الأطعمة تحتوي على كثافة طاقة منخفضة نسبيًا وتساهم في توفير المغذيات الدقيقة والألياف.

إذا كنت تحاول التحكم في وزنك، فإن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يعيق جهودك ببساطة بسبب أنواع الأطعمة التي قد تتناولها.