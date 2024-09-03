5 أنواع دقيق صحية هتساعدك فى الدايت.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في إنقاص الوزن، وبالتالي، يجب على كل شخص أن يكون حذرًا بشأن ما يأكله، من الدقيق عالي البروتين إلى الدقيق الخالي من الجلوتين، يمكن أن يساهم اختيار الدقيق المناسب في رحلة إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على 5 أنواع من الدقيق يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي لأنها يمكن أن تكون طريقة بسيطة لدعم أهداف إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 أنواع دقيق صحية هتساعدك فى الدايت

نوع الدقيق الذي تختاره يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، حيث أن الدقيق التقليدي مثل القمح المكرر يمكن أن يساهم في زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات ونقص الألياف، لكن يمكن أن تساعدك العديد من أنواع الدقيق البديلة في التخلص من تلك الدهون الزائدة.



وهناك أنواع من الدقيق صحية مليئة بالعناصر الغذائية، وغنية بالألياف، ولها مؤشر نسبة السكر في الدم أقل، مما يجعلها خيارات رائعة لفقدان الوزن.

5 أنواع دقيق صحية هتساعدك فى الدايت

دقيق اللوز

يُصنع دقيق اللوز من اللوز المطحون الناعم وهو بديل ممتاز لدقيق القمح لأولئك الذين يرغبون فى إنقاص الوزن إنه منخفض الكربوهيدرات وغني بالدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.



يحتوي دقيق اللوز أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما قد يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وهو مفيد لإدارة الوزن وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

كيف تضيف دقيق اللوز إلى نظامك الغذائي؟

يمكن استخدام دقيق اللوز في الخبز لوصفات مثل الكعك والفطائر والبسكويت يمكن أيضًا إضافته إلى العصائر أو استخدامه كخبز للحوم والخضروات.



عند استخدام دقيق اللوز، من الأفضل دمجه مع أنواع أخرى من الدقيق لتحقيق الملمس المناسب، لأنه أكثر كثافة من دقيق القمح.

دقيق جوز الهند

دقيق جوز الهند هو دقيق غني بالألياف ومنخفض الكربوهيدرات مصنوع من لحم جوز الهند المجفف. إنه خيار شائع لأولئك الذين يتبعون حمية خالية من الجلوتين أو الكيتو يمكن أن يساعدك المحتوى العالي من الألياف في دقيق جوز الهند على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الشهية ودعم صحة الجهاز الهضمي.



علاوة على ذلك، فإن دقيق جوز الهند غني بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، والتي ثبت وفقًا للبحث أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن.

كيفية إضافة دقيق جوز الهند إلى نظامك الغذائي

يمتص دقيق جوز الهند المزيد من السوائل مقارنة بمعظم أنواع الدقيق الأخرى، لذا فإن الوصفات التي تستخدمه تتطلب المزيد من البيض أو المكونات السائلة الأخرى للحفاظ على القوام الصحيح إنه يعمل بشكل جيد في الفطائر والكعك والخبز، ويمكن استخدامه أيضًا كمكثف للحساء والصلصات.

دقيق الحمص

يُصنع دقيق الحمص من الحمص المطحون وهو مليء بالبروتين والألياف، هذه العناصر الغذائية ضرورية لفقدان الوزن لأنها تساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.



يحتوي دقيق الحمص أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يجعله خيارًا جيدًا لإدارة نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى.

كيفية إضافة دقيق الحمص إلى نظامك الغذائي

يتميز دقيق الحمص بنكهة الجوز قليلاً ويعمل بشكل جيد في الأطباق الحلوة والمالحة.

يمكن استخدامه لصنع الفطائر والخبز المسطح وحتى الحلويات. كما أنه عامل تكثيف رائع للحساء والصلصات.

دقيق الكينوا

يُصنع دقيق الكينوا من الكينوا المطحونة جيدًا، وهي حبوب غنية بالبروتين والألياف وهي أيضًا بروتين كامل، مما يعني أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وهذا يجعل دقيق الكينوا خيارًا ممتازًا للنباتيين والذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين. يساعد المحتوى العالي من الألياف والبروتين في دقيق الكينوا على إبقائك تشعر بالشبع، واستقرار مستويات السكر في الدم، ودعم فقدان الوزن.

كيفية إضافة دقيق الكينوا إلى نظامك الغذائي

يمكن استخدام دقيق الكينوا في الخبز لصنع الخبز والكعك. له نكهة ترابية قليلاً تتناسب جيدًا مع الأطباق الحلوة والمالحة.

للحصول على أفضل النتائج، امزج دقيق الكينوا مع أنواع أخرى من الدقيق لموازنة نكهته القوية.

دقيق الشوفان

يُصنع دقيق الشوفان من الشوفان المطحون ناعماً وهو خيار ممتاز آخر لفقدان الوزن فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وخاصة بيتا جلوكان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.



تساعد الألياف الموجودة في دقيق الشوفان أيضًا في الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام.

كيفية إضافة دقيق الشوفان إلى نظامك الغذائي

يمكن استخدام دقيق الشوفان في مجموعة متنوعة من الوصفات، من المخبوزات إلى الفطائر. كما أنه مادة رائعة للحساء يحتوي دقيق الشوفان على مزيج من الألياف القابلة للذوبان، وخاصة بيتا جلوكان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.