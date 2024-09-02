فوائد فاكهة السبوتة الصيفية.. خفض الكوليسترول وإنقاص الوزن وتقوية المناعة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تعد السبوتة من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية، والفيتامينات بسبب غناها بالألياف الغذائية ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، كما تحتوي السبوتة على نسبة جيدة من المعادن التي تحتاجها العظام، مثل: الكالسيوم، والفسفور، والنحاس، والحديد.

تساعد فاكهة السبوتة على زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، وبالتالى تساعد على إنقاص الوزن، كما أنها تعمل على الحد من نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم لذا فان السبوتة تقلل الوزن و تحد من الكوليسترول، وتعزز الهرمونات وتحسين هضم الطعام .

وفاكهة السبوتة لها العديد من الفوائد المتنوعة الأخرى منها ؛ تنظيم مستويات ضغط الدم، و تزويد الجسم بجرعة جيدة من الطاقة، إلى جانب قدرتها على خسارة الوزن الزائد، والحفاظ على صحة العيون، إلى جانب تخفيف حدة الأعراض المرافقة للبواسير، وكذلك تقوية المناعة.



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