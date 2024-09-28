لو عضك كلب.. اعرف أعراض مرض السعار وكيف تحمى نفسك؟

كتبت فاطمة خليل

السعار هو مرض يصيبك نتيجة للإصابة بفيروس داء الكلب، ويسبب أعراضًا مثل الصرع والهلوسة والشلل، والطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بداء الكلب هي من خلال الكلاب، ويمكن الوقاية من داء الكلب إذا تم تطعيمك بسرعة بعد التعرض للفيروس، لكن بمجرد ظهور الأعراض يصبح داء الكلب قاتلًا، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض السعار وطرق الوقاية منه، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو مرض السعار

ينتقل مرض السعار من خلال الاتصال المباشر (مثل الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية في عينيك أو أنفك أو فمك) باللعاب أو أنسجة المخ/الجهاز العصبي من حيوان مصاب.



داء الكلب مميت، ولكن يمكن الوقاية منه حيث ينتشر إلى الأشخاص والحيوانات الأليفة إذا تعرضوا للعض أو الخدش من قبل حيوان مصاب بداء الكلب.

ماذا يحدث عندما تصاب بمرض السعار؟

يدخل فيروس داء الكلب إلى جسمك عندما يدخل لعاب (بصاق) حيوان مصاب في جرح مفتوح (عادة من لدغة).

يتحرك ببطء شديد على طول الأعصاب إلى الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي).

عندما يصل إلى الدماغ، يتسبب الضرر في أعراض عصبية. ومن هناك، يؤدي داء الكلب إلى الغيبوبة والوفاة.

أعراض مرض السعار لدى البشر

عادةً ما لا تظهر عليك أي أعراض لداء الكلب لعدة أسابيع بعد دخوله إلى جسمك. عندما يصل داء الكلب إلى الجهاز العصبي المركزي (المرحلة الأولية)، تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. في المراحل النهائية، تظهر عليك أعراض عصبية (دماغية).

الأعراض الأولية لداء الكلب

الحمى.

التعب.

حرقة جرح العضة، والحكة، والوخز، والألم أو الخدر.

السعال.

التهاب الحلق.

آلام العضلات.

الغثيان والقيء.

الإسهال.

الأعراض العصبية الحادة لداء الكلب

الأعراض العصبية لداء الكلب إما أن تكون شللًا قد تأتي أعراض داء الكلب وتختفي مع فترات من الهدوء بينهما (نوبات عصبية شديدة).

أعراض داء الكلب العصبية

-الانفعال والعدوانية.

-الأرق.

-الصرع.

-الهلوسة.

-ارتعاش العضلات

-الحمى.

-تسارع ضربات القلب

-التنفس السريع (فرط التنفس).

-إفراز اللعاب بشكل مفرط.

-حدقتان العين مختلفتان الحجم (تباين الحدقتين).

-شلل الوجه

-الخوف من الماء/الشرب (رهاب الماء).

-الخوف من نفخ الهواء في وجهك/تيارات الهواء (رهاب الهواء).

-الهذيان.

أعراض داء الكلب الشللية

-الحمى.

-الصداع.

-تيبس الرقبة.

-الضعف، وخاصةً يبدأ من الجزء الذي تعرض للعض ويتقدم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

-الوخز أو التنميل أو أحاسيس غريبة أخرى.

-الشلل.

-الغيبوبة.

الوقاية من مرض السعار



يمكن الوقاية من داء الكلب من خلال الحفاظ على سلامة حيواناتك الأليفة.

إذا تعرضت لداء الكلب، يمكنك الحصول على لقاح لمنع داء الكلب قبل ظهور الأعراض.

تأكد من تحديث تطعيمات حيواناتك الأليفة ويشمل ذلك الكلاب والقطط.

إذا تعرضت لعضة كلب اذهب للمستشفى فوراً.