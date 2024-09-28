اليوم العالمى للسعار .. العالم يحتفل بداء الكلب فى 28 سبتمبر من كل عام

كتبت أسماء نصار

يحتفل العالم كل عام فى 28 سبتمبر باليوم العالمي لداء الكلب "السعار" لرفع مستوى الوعي حول الوقاية من داء الكلب وتسليط الضوء على التقدم الذي تم في هزيمة هذا المرض القاتل والذي يمكن القضاء عليه عند التدخل العاجل.

ويخلد هذا اليوم ذكرى وفاة لويس باستور، الكيميائي وعالم الأحياء الدقيقة الفرنسي، الذي طور أول لقاح ضد داء الكلب.

وبحسب الفاو يمكن الوقاية من هذا المرض الذي يودي بحياة ما يُقَدَّر بنحو 59,000 شخص سنوياً، معظمهم في المجتمعات المحلية الأفقر والأضعف في العالم ونحو 40% من ضحايا المرض من الأطفال دون الخامسة عشرة ممن يعيشون في آسيا وأفريقيا.

ونجحت وزارة الصحة والسكان في توفير التطعيم -وهو مكون من 5 جرعات- مجانا للجميع، حيث تعمل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والتحالف العالمي لمكافحة داء الكلب و توحيد القوى من أجل دعم مصر في سعيها إلى تسريع وتيرة الإجراءات الرامية إلى التخلص من داء الكلب المنقول بواسطة الكلاب بحلول عام 2030.

وتم وضع خطة استراتيجية عالمية مكونة من ثلاثة مراحل تستهدف وضع نهاية للوفيات البشرية الناجمة عن داء الكلب بحلول عام 2030 ، ويجب أيضا زيادة التوعية المجتمعية عن كيفية الوقاية من المرض وما يجب فعله عند التعرض للعقر، فهذا المرض يمكن الوقاية منه عند التدخل بشكل عاجل وفعال بعد العقر" .

وتسعى الفاو بالتعاون مع شركائها المعنيين بوضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها من خلال مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود (اكتاد) الذي له تجربه ناجحة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في السيطرة على مرض أنفلونزا الطيور في مصر بشكل كبير.

ويساهم الاستثمار في القضاء على داء الكلب في تعزيز قدرات كلاً من النظم الصحية البشرية والبيطرية.