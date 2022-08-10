كل ما تريد معرفته عن الصرع وأنواعه وأسبابه

كتبت نهير عبد النبى

الصرع مرض طويل الأمد يسبب نوبات متكررة بسبب الإشارات الكهربائية غير الطبيعية التى تنتجها خلايا الدماغ التالفة، ويتسبب انفجار النشاط الكهربائي غير المنضبط داخل خلايا الدماغ في حدوث نوبة، ويمكن أن تشمل النوبات تغييرات فى وعيك، والتحكم في العضلات والأحاسيس، والعواطف، والسلوك.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يصنف مقدمو الرعاية الصحية الصرع حسب نوع النوبات، حيث تستند فئات النوبات إلى حيث تبدأ فى عقلك، ومستوى وعيك أثناء النوبة، ووجود أو عدم وجود حركات العضلات.



هناك نوعان من مجموعات النوبات الرئيسية وهى: تبدأ نوبات البداية البؤرية فى منطقة واحدة، أو شبكة من الخلايا على جانب واحد من دماغك، كانت هذه النوبة تسمى نوبة البداية الجزئية، وهناك نوعان من النوبات البؤرية:

- البداية البؤرية المدركة للنوبة تعنى أنك مستيقظ وواعٍ أثناء النوبة، وأطلق مقدمو الرعاية الصحية على هذا الأمر ذات مرة نوبة جزئية بسيطة، وقد تشمل الأعراض:

تغيرات فى حواسك - طعم الأشياء أو رائحتها أو صوتها.

تغيرات في مشاعرك.

ارتعاش عضلي غير منضبط، عادة في الذراعين أو الساقين.

رؤية الأضواء الساطعة ، والشعور بالدوار ، والإحساس بالوخز.

- البداية البؤرية لنوبة ضعف الإدراك تعني أنك مرتبك أو فقدت الوعي أثناء النوبة كان هذا النوع من النوبات يسمى النوبة الجزئية المعقدة. قد تشمل الأعراض:

التحديق الفارغ أو "التحديق في الفضاء".

حركات متكررة مثل وميض العين أو صفع الشفاه أو حركة المضغ أو فرك اليدين أو حركات الأصابع.

نوبات الغياب: هذا النوع من النوبات يسبب تحديق فارغ أو "التحديق في الفضاء" (فقدان قصير للوعي). قد تكون هناك حركات عضلية طفيفة ، بما في ذلك غمضة العين ، أو صفع الشفاه أو حركات المضغ ، أو حركات اليد أو فرك الأصابع. تعتبر نوبات الغياب أكثر شيوعًا عند الأطفال ، وتستمر لثوانٍ فقط (عادةً أقل من 10 ثوانٍ) وعادة ما يتم الخلط بينها وبين أحلام اليقظة. كان يطلق على هذا النوع من النوبات اسم نوبات الصرع الصغير.

تشمل محفزات النوبات التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع ما يلي:

ضغط عصبى.

مشاكل النوم مثل عدم النوم جيدًا ، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ، والإرهاق الشديد ، واضطراب النوم واضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم.

التغيرات الهرمونية أو التغيرات الهرمونية في الدورة الشهرية.

المرض والحمى.

وميض الأضواء أو الأنماط.

عدم تناول وجبات صحية ومتوازنة أو شرب كمية كافية من السوائل ؛ نقص الفيتامينات والمعادن ، تخطي وجبات الطعام.

الإجهاد البدني.

أطعمة محددة (الكافيين هو محفز شائع).

تجفيف.

أوقات معينة من النهار أو الليل.

استخدام بعض الأدوية. تم الإبلاغ عن مادة ديفينهيدرامين ، وهي مكون في منتجات البرد والحساسية والنوم التي لا تستلزم وصفة طبية.

جرعات الأدوية المضادة للنوبات الفائتة. ما الذي يسبب الصرع؟ في معظم الأحيان (حتى 70% من الحالات) ، يكون سبب النوبات غير معروف تشمل الأسباب المعروفة ما يلي:

-علم الوراثة. من المرجح أن تنتقل بعض أنواع الصرع (مثل صرع الرمع العضلي عند الأحداث وغياب الصرع في مرحلة الطفولة) في العائلات (موروثة).

-التصلب الصدغي الميزاني هذه ندبة تتشكل في الجزء الداخلي من الفص الصدغي (جزء من دماغك بالقرب من أذنك) ويمكن أن تؤدي إلى نوبات بؤرية.

-إصابات الرأس، يمكن أن تنجم إصابات الرأس عن حوادث المركبات أو السقوط أو أي ضربة في الرأس.

-التهابات الدماغ، يمكن أن تشمل العدوى خراج الدماغ والتهاب السحايا والتهاب الدماغ وداء الكيسات المذنبة العصبي.

-اضطرابات المناعة، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا الدماغ (وتسمى أيضًا أمراض المناعة الذاتية) إلى الإصابة بالصرع.

-اضطرابات النمو، تشوهات الولادة التي تؤثر على الدماغ هي سبب متكرر للإصابة بالصرع، لا سيما لدى الأشخاص الذين لا يمكن السيطرة على نوباتهم باستخدام الأدوية المضادة للنوبات.

-اضطرابات التمثيل الغذائي.

- أمراض الدماغ وتشوهات الأوعية الدموية الدماغية.