احذر.. نقص بعض العناصر الغذائية يتسبب في تقلصات العضلات

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تتميز تقلصات العضلات بحركات عضلية مفاجئة وسريعة يمكن أن تتراوح هذه التقلصات من خفيفة إلى شديدة ولها أسباب أساسية مختلفة، مثل التمارين المكثفة والإجهاد وبعض الحالات الطبية، سبب شائع آخر وراء الأعراض هو نقص العناصر الغذائية، والذي يمكن أن يكون مدفوعًا بعدم تناول كمية كافية من الطعام، وعدم القدرة على امتصاص العناصر الغذائية، واستهلاك الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية وفقا لما نشره موقع Onlymyhealth

نقص فيتامين D

يحدث نقص فيتامين د عندما لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين د في جسمك. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين د إلى صعوبة امتصاص الكالسيوم والفوسفور بشكل صحيح، مما يزيد من خطر ضعف العظام والألم والكسور. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في العضلات، بما في ذلك الارتعاش والتشنجات. تشمل بعض الأماكن الشائعة التي يمكن أن يحدث فيها ارتعاش العضلات الجفون واليدين والساقين.

لتخفيف الأعراض، من المهم الحصول على كمية كافية من "فيتامين أشعة الشمس" ليس فقط من التعرض لأشعة الشمس ولكن أيضًا من الأطعمة الغنية بهذه المغذيات، والتي تشمل الأسماك الدهنية، وصفار البيض، والفطر، والأطعمة المدعمة.

نقص الكالسيوم



نقص الكالسيوم، أو نقص كالسيوم الدم، هو حالة يكون فيها مستوى الكالسيوم في الدم غير كاف في الجسم. الكالسيوم هو معدن أساسي يتم تخزينه في العظام والأسنان، مما يساعد في منحها بنيتها وصلابتها. عندما تكون مستويات الكالسيوم منخفضة للغاية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل آلام العضلات والتشنجات والتعب.

أفضل طريقة للتغلب على هذا النقص هي إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى نظامك الغذائي. وتشمل هذه الأطعمة منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي وفول الصويا والتوفو والخضروات الورقية والمكسرات.

نقص الماغنيسيوم

لا يعلم الكثيرون أن نقص المغنيسيوم، المعروف أيضًا باسم نقص مغنيسيوم الدم، هو مشكلة صحية يتم تجاهلها بشكل شائع. المغنيسيوم هو معدن يساعد في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب مع الحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم. كما أنه يسهل هضم الأحماض الدهنية وهو مطلوب لتكرار الحمض النووي.

ومع ذلك، فإن انخفاض مستويات هذا المعدن الحيوي يمكن أن يسبب اضطرابات في الجسم. وتشمل الأعراض الشائعة الغثيان والإمساك والصداع وتشنجات الساق الليلية والمزيد. وفي الحالات الشديدة، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من تقلصات العضلات والرعشة.

تتضمن الوقاية من نقص المغنيسيوم وعلاجه تناول نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالأطعمة المحملة بالمغنيسيوم، مثل الخضروات الورقية الخضراء والبقول والمكسرات والبذور. في الحالات الشديدة، يمكن للأشخاص أيضًا استشارة الأطباء لفهم متطلباتهم من المكملات الغذائية.



