"راجع مدرستى" مبادرة حياة كريمة بدمياط لاستقبال العام الدراسى.. صور

دمياط - هيثم مراد

نفذت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة دمياط مبادرة بعنوان "راجع مدرستي" والتى تضمنت توزيع أكثر من 1000 حقيبة مدرسية على مستوى المحافظة، فضلا عن توزيع مجموعة من الأدوات الدراسية على الأسر الاكثر احتياجا داخل محافظة دمياط.

وشهدت الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، فاعليات توزيع الادوات الدراسية على بعض الأسر داخل مدينة دمياط، إضافة إلي تقديم 200 حقيبة مدرسية خلال اليوم.

ومن جانبه أكد المهندس المعتصم بالله الجندي منسق "حياة كريمة بدمياط"، أن هناك الكثير من الفعاليات التي تستعد مؤسسة حياة كريمة بإطلاقها على مدار الأيام المقبلة، لافتا إلي قيام مؤسسة حياة كريمة بتنظيم خطة عمل سيتم العمل بها على مدار العام الدراسي.

وأوضح منسق حياة كريمة بدمياط، أن تحقيق أية نتائج إيجابية تتم من خلال عمل جماعي بمشاركة متطوعي حياة كريمة، مؤكدا أن مؤسسة "حياة كريمة" تعمل على تنمية مهارات المتطوعين بشكل مستمر، مضيفا إلي أن حب العمل التطوعي أمرا ظهر بكل قوة بين متطوعي حياة كريمة بدمياط، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا قويا مع كافة القطاعات من أجل تقديم أفضل النتائج لأهالي دمياط.



انطلاق مبادرة راجع مدرستي لحياة كريمة بدمياط



توزيع مستلزمات المدارس على الأسر بدمياط



فاعليات مبادرة راجع مدرستي في دمياط