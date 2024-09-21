اليوم السابع
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"حياة كريمة" تدعم الطلاب الأولى بالرعاية فى بورسعيد بأدوات مدرسية.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:41 م
"حياة كريمة" تدعم الطلاب الأولى بالرعاية فى بورسعيد بأدوات مدرسية.. صور جانب من الحضور بالفعالية
بورسعيد - محمد عزام

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وزعت مؤسسة حياة كريمة، شنط وأدوات مدرسية، في مركز شباب أكتوبر بمحافظة بورسعيد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد .

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكرى سكرتير عام محافظه بورسعيد نائبا عن اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد .

وأوضحت «حياة كريمة»، أن ذلك يأتي في إطار تيسير الأوضاع على الطلاب الأكثر احتياجا، حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم في التعليم بشكل كامل ومريح، إذ توفر عددا من الأدوات والشنط المدرسية وغيرها من المستلزمات المختلفة التي قد يحتاج إليها الطالب.

تسليم الشنط المدرسية
تسليم الشنط المدرسية

 

جانب من الحضور بالفعالية
جانب من الحضور بالفعالية

 

حياة كريمة في بورسعيد
حياة كريمة في بورسعيد

 







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