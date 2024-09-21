طرح لحوم مجمدة بسعر 195 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

طرحت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم هندي مجمدة ذات جودة عالية بسعر 195 جنيها للكيلو، إضافة الى استمرار طرح اللحوم السودانية الطازجة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع .

على جانب آخر نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الاساسية ومنتجات اللحوم والدواجن بجانب العمل حاليا على تطوير القطاعات والهيئات التابعة للوزارة للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما السلع المطروحة على البطاقات التموينية.