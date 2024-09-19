اليوم السابع
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استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:00 م
استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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توفر  وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:
 

- الطماطم 30.5 جنيه.

البصل 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

- الكوسة بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ 43 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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