استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:
- الطماطم 30.5 جنيه.
البصل 12.5 جنيه.
- البطاطس بـ 25 جنيها.
- الجزر بـ 30 جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
- الكوسة بـ 25 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 43 جنيها .
- الليمون بـ 8.5جنيه.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها.
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