وزارة التموين تبحث مطالب البقالين ومنفذ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بدراسة المطالب التي تقدمت بها الغرفة التجارية في الجيزة، والتي تخص نحو 40 ألف منفذ تمويني "بقال ـ ومشروع جمعيتي والمنافذ المنوطة بصرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية ، على ان يتم إرسال الشق القانوني من تلك المطالب من الشؤون القانونية، أما الشق الإدارى يتم دراسته من خلال قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.



وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين إن هناك رؤية يتم العمل عليها حاليًا بشأن تطوير عمل المنافذ التموينية شكلًا ومضمونًا من بقالي ومنافذ جمعيتى، ورفع كفاءتهم، بهدف الحفاظ على تلك القوة الضاربة الموجودة على أرض الواقع بنحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.



على جانب آخر توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% كما يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 285 جنيها للكيلو، أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة كما توفر ايضا السلع التموينية المدعمة لاصحاب البطاقات حيث يستفيد من منظومة الدعم ما يقرب من 61 مليون موطن مقيد على البطاقات.