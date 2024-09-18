اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:39 م
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القابضة للصناعات الغذائية تضخ السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 03:00 م
القابضة للصناعات الغذائية تضخ السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعرض أهلا مدارس الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر حيث توفر جميع السلع بأسعار مخفضة في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات وتخفيف العبء عليهم.

على جانب آخر توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% كما يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 285 جنيها للكيلو ، أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة .

 


 







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