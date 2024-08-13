اليوم السابع
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طرح لحوم سودانية طازجة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:53 ص
طرح لحوم سودانية طازجة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار لحوم ،ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 285 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى توفير كافة منتجات السلع الغذائية وصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير وتأمين مخزون من السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية، حيث توفر الوزارة السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس المنتجات في الأسواق الأخرى.

 







وزارة التموين

اللحوم الطازجة بمنافذ وزارة التموين

أسعار اللحوم بمنافذ التموين

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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