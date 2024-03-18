مشكلات صحية فى رمضان.. أبرزها الاضطرابات الهضمية

كتبت فاطمة ياسر

الصيام له الكثير من الفوائد للجسم، ولكن بسبب اتباع بعض العادات الخاطئة تزداد فرص الإصابة والتعرض للإصابة بمشكلات صحية عديدة، والسبب فيها اتباع نمط حياة غير صحي.

وحول ذلك يقدم الدكتور وليد إبراهيم، استشاري السمنة والنحافة فى كلية طب المنيا، أبرز المشكلات الصحية فى رمضان، ومنها: - الاضطرابات في الجهاز الهضمي

-ارتفاع ضغط الدم تزداد فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان، بسبب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، والتي تعرض الشخص المصاب للكثير من المشاكل كزغللة العين، وعدم القدرة على التحدث، وكشف أن اتباع نظام غير صحي يعد السبب الأساسي في التعرض لارتفاع ضغط الدم بعد الإفطار خلال شهر رمضان. - الصداع هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع خلال شهر رمضان، فيمكن أن يرجع السبب إلي الجفاف، قلة الكافيين ، نقص السكر، الإرهاق والتعب. عسر الهضم والانتفاخ والإمساك وارتجاع المريء من المشاكل التى يصاب بها البعض خلال شهر رمضان، ويرجع ذلك للإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة والحلويات وعدم انتظام ساعات الطعام.تزداد فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان، بسبب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، والتي تعرض الشخص المصاب للكثير من المشاكل كزغللة العين، وعدم القدرة على التحدث، وكشف أن اتباع نظام غير صحي يعد السبب الأساسي في التعرض لارتفاع ضغط الدم بعد الإفطار خلال شهر رمضان.هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع خلال شهر رمضان، فيمكن أن يرجع السبب إلي الجفاف، قلة الكافيين ، نقص السكر، الإرهاق والتعب.

وهناك العديد من النصائح الصحية التي تقلل من حدة الأعراض السابق ذكرها، ومنها:

-أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه والهدف الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، والحد من الألم والأعراض السابق ذكرها.

-أكثر من تناول الماء، فشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحو، يقلل الشعور بالصداع، ويحافظ علي نشاط وتوازن الجسم خلال ساعات الصيام.

-أخذ قسط كافٍ من النوم من أهم النصائح التي تحمي من الصداع، وعدم التركيز.