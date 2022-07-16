تقلصات البطن وسط موجة الحر قد لا تكون طبيعية.. تعرف على علامات الإنهاك الحراري

كتبت إيناس البنا

الإنهاك الحراري هي ظاهرة شائعة أثناء الحر والصيف عندما يسخن الجسم نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، في الغالب أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق، والرياضيين معرضون للإجهاد الحراري.

على الرغم من أنها ليست شديدة مثل ضربة شمس، يمكن أن يتحول الإنهاك الحراري إلى حالة شديدة إذا لم تتم معالجته جيدًا في الوقت المناسب، فإذا كنت تعاني من صداع نابض، وارتفاع في درجة الحرارة، والارتباك، فعليك الحصول على مساعدة طبية فورية.

في الحالات الشديدة من الإنهاك الحراري، قد يعاني المرء أيضًا من نوبات تؤدي إلى غيبوبة وفقا لموقع " helthline".

علامات وأعراض الانهاك من الحرارة ما يلي:



تقلصات المعدة:



مرض الحرارة يزداد سوءا مع تقلصات المعدة ، والصداع ، والغثيان الذي يشير إلى الجفاف أو عدم توازن الكهارل في الجسم، نظرًا لأن معظم الماء في الجسم يُفقد بسبب العرق المفرط، ينصح الأطباء بترطيب الجسم على الفور لاستعادة الإلكتروليتات.

البول الداكن:



يقول الخبراء إن الإرهاق الحراري يسبب تغير لون البول، فعند التعرض للشمس بالخارج ، يحدث الجفاف بسرعة مما يؤدي إلى عدم التبول وعندما تذهبين يكون الجو مظلمًا ومركّزًا، إنها علامة على ارتفاع درجة الحرارة ويجب العناية بها على الفور.

انخفاض ضغط الدم:



يمكن أن يؤدي التعرض لحرارة عالية إلى الدوار والإغماء الناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى المخ. تتسبب الحرارة في زيادة تدفق الدم إلى الجلد وتجمع الدم في الساقين ، مما قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

الارتباك والتشنجات:



إذا تقدمت ضربة الشمس بشكل كافٍ ولم يتم علاجها جيدًا في الوقت المناسب ، فقد تؤثر على عقلك، الارتباك والتشنجات هي أولى علامات عدم حدوث تدفق الدم بانتظام ، وهذه الحالة الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة.