قاوم نوبات التوتر والاكتئاب بتمارين جسدية سهلة

كتبت مروة محمود الياس

بعض الممارسات الجسدية قد تساعدك على التخلص من الاكتئاب والتوتر في خلال دقائق، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع wellandgood الذى أوضح أن التوتر ونوبات الاكتئاب التي تباغت الإنسان فجأة يمكن السيطرة عليها بسهولة إذا ما كانت مجرد نوبات عابرة.

ووفقًا للتقرير فإن هناك الكثير من التقنيات الجسدية والتمارين التي ساعدت الكثير على تخطى نوبات التوتر التي تفاجئ أصحابها، فأشهر هذه التمرينات هي تمارين الاسترخاء، أو التأمل في الطبيعة، أو تمارين استنشاق الهواء النظيف، ويوضح التقرير أنه يمكن لهما أيضا تخفيف هذه الحالة من التوتر، التي تصيب البعض فيعانى من تسارع في التنفس وتشتت في الذهن إضافة للشعور بالحزن والكآبة المباغتة.

ومن أبرز هذه التقنيات – وفقًا للتقرير – التنفس مع المشى، وهى تقنية تعتمد على التمشية في مكان مفتوح لمدة جيدة، ولكن يجب أن يكون المشى بطيئًا وهادئًا للوصول إلى النتيجة المرجوة، والتنفس فقط من خلال الأنف، ويسمى التنفس الأنفى المتعمد، وتكرار هذه العملية بالشهيق والزفير العميق مع المشى ببطء، هذه التقنية أثبتت فعاليتها إذا ما انتظم على ممارستها المريض بالاكتئاب والتوتر، أنها قادرة على التخلص من المشاعر السلبية، وتزيد من الانتباه والتركيز وتقليل التشتت الذهنى.

وثانى تقنية تعتمد على اللمس، وهى تقنية يمكن فيها للشخص الشاعر بالتوتر أن يلمس مناطق معينة في جسده عند الشعور بالتوتر، كلمس الوجه، والكتفين وفركها أو تدليكها بلطف، هذه التقنية تساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة، وتزيد من مشاعر الأمان، والسيطرة على القلق والتوتر.