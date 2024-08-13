من الطبيعة.. 4 زيوت عطرية لتخفيف آلام الجسم وتعزيز الصحة العقلية

كتبت مروة هريدى

في عالمنا الحديث سريع الخطى اليوم، أصبح الإجهاد وضغوط العمل وعدم الراحة الجسدية واختلال التوازن العاطفي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ويمكن أن يكون السبب في ذلك ساعات العمل الطويلة والتقلبات الهرمونية والأحداث المؤلمة التى تؤثر سلبًا على صحتنا العقلية والجسدية، وتقدم الطبيعة علاجات قوية في شكل زيوت عطرية مستخلصة من النباتات والتي تستخدم لعدة قرون لتعزيز الشفاء والاسترخاء، واليوم اكتسبت هذه الزيوت اهتمامًا متجددًا باعتبارها نهجًا شاملًا لإدارة الألم.

فيما يلى.. 4 زيوت طبيعية يمكنها المساعدة في تخفيف آلام الجسم وتعزيز الراحة والاسترخاء، وفقًا لموقع "Healthline":

زيت اللافندر



يشتهر زيت اللافندر بخصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات، فهو يخفف بشكل فعال من الصداع وآلام العضلات والمفاصل، وبخلاف الفوائد الجسدية، فإن رائحة اللافندر المهدئة تقلل من التوتر والقلق والأرق، ويمكن لبضع قطرات في جهاز نشر الروائح أن تمنحك الهدوء والاسترخاء وتمنحك ذهنًا صافيًا.

زيت النعناع



يمنحك زيت النعناع راحة منعشة ووضوح ذهني بفضل محتواه العالي من المنثول، كما أن له تأثيرات منعشة ومسكنة للألم، لذلك فهو فعال بشكل خاص في علاج الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي وآلام العضلات، وللحصول على مزيج مسكن للألم، امزج قطرة واحدة من زيت النعناع مع بضع قطرات من زيت اللافندر وقطرة واحدة من الزنجبيل و10 مل من زيت اللوز، وطبقه برفق على المناطق المصابة، حيث تعمل رائحة النعناع المنعشة أيضًا على تعزيز التركيز وتقليل التعب العقلي وتحسين التركيز.

زيت الأوكالبتوس



يتميز زيت الأوكالبتوس المستخلص من زهرة اللوتس، بخواصه المنظفة والشفائية لذلك فهو يعتبر مثاليًا لتخفيف آلام الجهاز التنفسي وتنشيطه وتقليل الالتهابات في حالات مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، ويمكنك استنشاقه لتحسين وظيفة الجهاز التنفسي، حيث تعمل رائحة الأوكالبتوس المنعشة على مكافحة الإرهاق والخمول العقلي وتعزيز التجدد.

زيت البابونج



يقدم زيت البابونج فوائد مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، مما يجعله فعالًا في علاج التهاب المفاصل وآلام العضلات وتقلصات الدورة الشهرية، امزج 3 قطرات من البابونج وقطرة واحدة من النعناع و5 قطرات من اللافندر و10 مل من زيت اللوز الحلو لتسكين الآلام، بالإضافة إلى الراحة الجسدية، حيث يُعرف البابونج بتأثيراته المهدئة على العقل والجسم، فهو يقلل من القلق والتوتر والأرق من خلال تعزيز الاسترخاء العميق وتحسين جودة النوم.