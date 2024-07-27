لمرضى الكلى وضغط الدم.. لماذا ينصح بتناول البروتينات الخالية من الدهون

حسام الشقويرى

عندما يتعلق الأمر بإدارة صحة الكلى وضغط الدم، يلعب النظام الغذائي دورًا لا غنى عنه، أحد المكونات الغذائية الرئيسية التي تتميز بفوائدها هو البروتين الخالي من الدهون، وتتميز البروتينات الخالية من الدهون بكثافة العناصر الغذائية وانخفاض الدهون، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يحتاجون إلى موازنة تناولهم للبروتين دون إرهاق الكلى أو رفع ضغط الدم. في هذه المقالة، نستكشف الأسباب وراء التوصية بالبروتينات الخالية من الدهون لمرضى الكلى وضغط الدم ونقدم نصائح عملية لدمجها في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

ما هي البروتينات الخالية من الدهون؟

البروتينات الخالية من الدهون هي في الأساس بروتينات ذات محتوى دهني أقل وعادة ما تشمل:

الدجاج والديك الرومي (بدون الجلد)

سمكة

بيض

الفاصوليا والعدس

منتجات الألبان قليلة الدسم (مثل الزبادي والحليب)

لماذا تعتبر البروتينات الخالية من الدهون مفيدة لمرضى الكلى

1. عمل أقل للكلى

تقوم الكلى بإزالة الفضلات من الدم. وقد تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات إلى إجهاد الكلى لأنها تنتج المزيد من الفضلات التي يجب أن تقوم الكلى أيضًا بتصفيتها. وتنتج البروتينات الخالية من الدهون نفايات أقل، وبالتالي تجعل الحياة أسهل للكلى.

2. منخفض الفوسفور

تحتوي بعض البروتينات عالية الدهون، مثل اللحوم الحمراء، على كميات كبيرة من الفوسفور والتي قد تتراكم إذا تراجعت وظائف الكلى، كما إن البروتينات الخالية من الدهون تميل إلى احتواء كميات أقل من الفوسفور، وهو ما يكون ألطف على الكلى.

3. يحافظ على كتلة العضلات

يجب على الأفراد الذين يعانون من قصور الكلى أن يتناولوا كمية كافية من البروتين لأنه يساعد في الحفاظ على العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة وبناء أنسجة جديدة.

لماذا تعتبر البروتينات الخالية من الدهون مفيدة لمرضى ضغط الدم

1. منخفض الدهون المشبعة

الدهون المشبعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، والتي توجد بكميات كبيرة في اللحوم الدهنية ومنتجات الحليب كامل الدسم. وهذه الدهون نادرة في البروتينات الخالية من الدهون، وبالتالي فهي تساعد في تنظيم ضغط الدم".

2. غنية بالعناصر الغذائية

أنواعً مختلفة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية (خاصة في الأسماك)، يمكن أن تتواجد في العديد من أشكال البروتين الخالي من الدهون. تدعم هذه الدهون بشكل أساسي صحة القلب بشكل عام وتساعد في إدارة ضغط الدم".

3. يساعد في الحفاظ على وزن صحي

زيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وتساعد البروتينات الخالية من الدهون في الحفاظ على الوزن المثالي لأنها تملأ معدتك مبكرًا بأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، مما يساعدك على التحكم في حجم الحصة التي تتناولها.