ضبط منخل غير مرخص يعيد تعبئة الدقيق المدعم وبيعه بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، شن إدارة الرقابة المركزية حملة بأبو غالب في منشأة القناطر، لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدى لأى ارتفاعات غير مبررة، وخاصة فى أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت المديرية إلى أن الحملة أسفرت برئاسة السيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين بالجيزة، يرافقه محي إسماعيل مدير الإدارة، وسلطان النجار رئيس الرقابة، عن ضبط منخل غير مرخص يقوم بنخل الدقيق البلدى المحظور حيازته أو الإتجار به وإعادة تعبئته في شكائر بيضاء ليباع على أنه دقيق أبيض حر للمخابز السياحية، مؤكدة ضبط 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكدت المديرية مواصلة حملاتها الرقابية والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، للعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة ومتابعة الأفران البلدية وجودة الخبز المدعم ومنافذ صرف السلع التموينية ومخازن السلع الغذائية ومخازن الجملة.