لجنة حماية المستهلك فى بنى سويف تحرر محاضر متنوعة خلال حملة على المخابز

بنى سويف - هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بتكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وفي هذا السياق، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف شرق النيل، والتي رافقها خلالها: د.أسماء مجدي نائب رئيس مدينة بني سويف، عزة بسيوني مكتب تموين البندر أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة وباقي أعضاء اللجنة.

و قامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات صحية وتموينية وبيئية، تنوعت ما بين بين نقص وزن الرغيف المنتج، التصرف في 5 أجولة دقيق مدعم من الحصة، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تدني مستوى النظافة بالمخابز، وعدم وجود ميزان بأحد المخابز، حيث تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.