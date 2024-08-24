اليوم السابع
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محافظ الجيزة يكلف محمود بلاسى بأعمال مدير مديرية التموين

السبت، 24 أغسطس 2024 01:04 م
محافظ الجيزة يكلف محمود بلاسى بأعمال مدير مديرية التموين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمود محمد بلاسي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتسيير أعمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لحين شغلها بالطرق القانونية.

وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمود حسين للعمل نائب لرئيس هيئة النظافة والتجميل.

وكلف محافظ الجيزة اللواء حازم لاشين رئيسًا للجهاز التنفيذي للنقل الجماعي والسرفيس بالمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة المكلفين ببذل أقصى جهد في سبيل تقديم خدمات أفضل للمواطنين والاستجابة للشكاوى الواردة منهم مع التواجد الميداني الدوري للوقوف على المعوقات ومواجهتها.

 







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