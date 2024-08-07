اليوم السابع
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تموين الجيزة تضبط مخالفات خلال حملة على الأنشطة التجارية والمخابز

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:27 ص
تموين الجيزة تضبط مخالفات خلال حملة على الأنشطة التجارية والمخابز مخبز - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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شنت مديرية التموين بالجيزة حملة على الأنشطة التموينية والتجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر تصرف لمحطة بنزين في كمية قدرها 15130 لتر سولار بعد مراجعة سجل 21 بترول وعمل جرد فعلي للمحطة، وتحرير 21 محضر شهادة صحية، و24 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود رخصة مزاولة نشاط، وذلك في مجال الرقابة على الأنشطة التجارية.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 58 تقرير نقص وزن، و42 تقرير مواصفات، و10 تقارير غلق، و8 عدم إعطاء بون، و9 تقارير نظافة، و30 تقرير مراجعة أرصدة، و3 تقارير قائمة، وذلك خلال المرور على عدة مخابز بلدية للتأكد من الوزن والمواصفات والنظافة.

جاءت الحملة تحت إشراف هالة غريب وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين الجيزة، وبالاشتراك مع مديري ورؤساء الإدارات الداخلية، وبالتنسيق مع مديرى الإدارات الخارجية.

 







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