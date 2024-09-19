المشى بخطوات منتظمة وسريعة.. أسهل وأسرع طريقة لحرق الدهون

كتب – حسام الشقويرى

المشي هو شكل ممتع وسهل من أشكال التمارين الرياضية المفيدة للصحة البدنية والعقلية، يمكن القيام به في الهواء الطلق أو في الداخل أو على جهاز المشي لحرق المزيد من السعرات الحرارية، وفقا لما نشره موقع health ، وهو أسهل رياضة يمكن ممارستها خاصة لمن يرغبون فى إنقاص الوزن.

من أجل الصحة العامة والوقاية من الأمراض، يوصي بأن يحصل البالغون على ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط البدني الهوائي عالي الشدة، أو مزيج مكافئ، كل أسبوع.



ويختلف متوسط عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الشخص أثناء المشي ، حيث يعتمد على عوامل مختلفة مثل الوزن، والوتيرة (سرعة المشي)، والمسافة.

على سبيل المثال، في المتوسط، يحرق الشخص الذي يزن 140 رطلاً 64 سعرة حرارية لكل ميل أثناء المشي بسرعة معتدلة تبلغ 2.8 ميل في الساعة (ميل في الساعة)، بينما يحرق الشخص الذي يزن 200 رطل 87 سعرة حرارية أثناء المشي بنفس المسافة والسرعة، ويمكن أن يؤثر العمر ونوع التضاريس التي يمشي عليها الشخص (على سبيل المثال، رصيف مسطح مقابل تل) أيضًا على إجمالي كمية السعرات الحرارية المحروقة.

كيف تؤثر السرعة والوزن والمسافة على السعرات الحرارية؟

تحدد سرعتك والمسافة التي تقطعها ووزنك عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء المشي. والشخص الذي يزن 170 رطلاً سيحرق ما يقرب من 80 سعرة حرارية عند المشي لمسافة ميل واحد بسرعة بطيئة (2.0 ميل في الساعة)؛ أو 74 سعرة حرارية عند المشي لمسافة ميل واحد بسرعة معتدلة (2.8 ميل في الساعة)؛ أو 83 سعرة حرارية عند المشي لمسافة ميل واحد بسرعة سريعة (3.5 ميل في الساعة)؛ أو 91 سعرة حرارية عند المشي لمسافة ميل واحد بسرعة سريعة جدًا (4 ميل في الساعة).



ويمكن تعديل السرعة والمسافة بمرور الوقت اعتمادًا على أهداف حركتك. على سبيل المثال، إذا كنت جديدًا على المشي كنشاط بدني ولديك هدف التقدم إلى مستوى سريع من المشي، فمن المستحسن أن تبدأ ببطء وتزيد تدريجيًا عدد خطواتك وسرعتك بمرور الوقت.

كيفية حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي



إذا كنت ترغب في زيادة حرق السعرات الحرارية أثناء المشي، فهناك بعض الطرق والنصائح الفعّالة التي يمكن أن تساعدك في تعزيز حرق السعرات الحرارية. وتشمل هذه:

المشي بسرعة أكبر، مما يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي بسرعة بطيئة أو معتدلة.

المشي على التلال أو زيادة الميل على جهاز المشي . مقارنة بالمشي على سطح مستو، فإن المشي على تلة أو على منحدر على جهاز المشي، أو صعود السلم (وضع يحاكي المشي على تلة) يزيد من كمية الطاقة التي نبذلها لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

استخدم السلالم كلما أمكن ذلك. يؤدي صعود أو نزول السلالم إلى زيادة عدد خطواتك الإجمالية، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

إن دمج فترات قليلة من الركض السريع أو الركض في مشيك سوف يزيد من سرعتك بشكل كبير ويؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

بذل جهد للمشي أكثر خلال يومك. قم بركن سيارتك في أقصى نهاية ساحة انتظار السيارات، أو اذهب في نزهة وقت الغداء، أو امشِ إلى المتاجر أو المواعيد القريبة بدلاً من القيادة.

إن الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أثناء المشي يمكن أن يزيد من شدته ويجعل المشي أكثر متعة.

هناك طريقة بسيطة أخرى يمكنك من خلالها حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم والحصول على المزيد من الخطوات، وهي الوقوف أثناء النهار. حاول التحدث على الهاتف أثناء المشي ذهابًا وإيابًا في منزلك. ستعمل عضلات ظهرك وساقيك بجهد أكبر لحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي.