هذا ما يحدث فى جسمك لو بتفوت وجبة الإفطار.. اضطراب السكر وزيادة الوزن

كتبت إيناس البنا

تُعتبر وجبة الإفطار وجبة أساسية في بداية اليوم، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، لكن العديد من الناس يتجاهلون هذه الوجبة، إما لضيق الوقت أو لرغبتهم في تقليل السعرات الحرارية، ولكن ما قد لا يدركه البعض هو أن تخطي الإفطار بانتظام يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المخاطر الصحية التي تؤثر على الجسم بشكل سلبي.

مخاطر عدم تناول الإفطار بانتظام

1. انخفاض مستويات الطاقة

وفقا لموقع هيلث سايد عندما تتجاهل تناول الإفطار، تحرم جسمك من الوقود الذي يحتاجه لبدء اليوم، وهذا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة، مما يؤثر على إنتاجيتك وقدرتك على التركيز.

2. زيادة الشعور بالجوع والإفراط في الأكل لاحقًا

عدم تناول الإفطار قد يجعلك تشعر بجوع شديد لاحقاً خلال اليوم، مما يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام في الوجبات اللاحقة، وخاصة الوجبات السريعة غير الصحية.

3. اضطراب مستويات السكر في الدم

وجبة الفطار تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم بعد فترة طويلة من الصيام خلال النوم، ولكن عند تخطيها، قد تتعرض لتقلبات في مستويات السكر، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

4. زيادة الوزن

على الرغم من أن البعض يعتقدون أن تخطي الإفطار قد يساعد في فقدان الوزن، إلا أن العكس هو الصحيح، يمكن أن يؤدي تخطى وجبة الإفطار إلى اضطراب في عمليات الأيض وزيادة في تراكم الدهون، مما يزيد من فرص زيادة الوزن.

5. التقلبات المزاجية والتوتر

الإفطار يوفر للجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها لدعم وظائف الدماغ، عدم تناول هذه الوجبة يمكن أن يؤثر على المزاج، ويسبب شعورًا بالتوتر والقلق، ويؤثر سلبًا على الذاكرة والتركيز.

فوائد تناول الإفطار بانتظام

تحسين الأداء الذهني من التركيز والانتباه.



الحفاظ على وزن صحي والمساعدة على التحكم في الشهية ويقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام.



الإفطار المنتظم يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويحسن صحة القلب.



