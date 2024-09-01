أضف هذه التوابل للشاى الأخضر للتخلص من الدهون الخطيرة

كتبت مروة هريدى

هل تعاني من ضيق التنفس أثناء المشي أو صعود السلالم أو تشعر بالتعب في كل مرة؟ إذًا قد تشير هذه الأعراض بصمت إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من اضطرابات نمط الحياة، ولكن ما هي الدهون الثلاثية على وجه التحديد، وهل يمكن أن تساعد إضافة بعض التوابل إلى الشاي الأخضر في تقليل هذا المكون في الدم بشكل طبيعي؟، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي الدهون الثلاثية بالضبط؟

الدهون الثلاثية هي في الأساس نوع من الدهون الموجودة في الدم، هذه الدهون مشتقة من الأطعمة المستهلكة، وخاصة الدهون والكربوهيدرات، وعندما تستهلك سعرات حرارية أكثر من احتياجات جسمك، يتم تحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون ثلاثية وتخزينها في الخلايا الدهنية لاستخدامها لاحقًا، وتساعد هذه العملية في توفير الطاقة بين الوجبات، في الواقع، هذه الدهون مهمة للجسم لأنها مصدر رئيسي للطاقة، ولكن مستوياتها المرتفعة يمكن أن يكون لها آثار صحية كبيرة.

كيف يمكن أن تؤثر الدهون الثلاثية على الصحة العامة؟

تعتبر مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث تسبب تراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، مما يساهم في تصلب الشرايين، وهي حالة مرتبطة بتصلب الشرايين وتضييقها، مما يضعف تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وغالبًا ما يرتبط ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

كيف يمكن أن يساعد إضافة بعض التوابل إلى الشاي الأخضر في تقليل الدهون الثلاثية؟

يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية، بما في ذلك قدرته على خفض مستويات الدهون الثلاثية، ويمكن أن تعزز إضافة التوابل الكاملة إلى الشاي الأخضر هذه الفوائد بشكل أكبر بسبب خصائصها الفريدة، وفيما يلى مجموعة من التوابل التي يمكن أن تعظم من فوائد الشاي الأخضر.

القرفة

ثبت أن القرفة تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية وتحسين مستويات الكوليسترول.، وذلك بفضل مركباتها النشطة، بما في ذلك سينامالديهيد، ولها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فقط أضف عودًا من القرفة إلى الشاي الأخضر لتعظيم فوائده.

الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويساعد الكركمين على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الدهون الثلاثية وصحة القلب بشكل عام، فقط أضف قليلًا من مسحوق الكركم إلى الشاي الأخضر أو استخدم شرائح جذر الكركم الطازجة.

الزنجبيل

يرتبط الزنجبيل بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية وتحسين مستويات الدهون، بفضل مركباته، بما في ذلك جينجيرول، التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، قُم بإضافة قطع الزنجبيل الطازج إلى الشاي الأخضر.

الحبهان

يمتلك الحبهان تأثيرات محتملة في خفض الكوليسترول ويمكن أن يساعد في إدارة مستويات الدهون الثلاثية، كما أنه يضيف نكهة لطيفة إلى الشاي الأخضر، قُم بسحق الحبهان وانقعه مع الشاي الأخضر.

القرنفل

القرنفل غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يساهم في مستويات الدهون الثلاثية الصحية وصحة القلب بشكل عام، فقط أضف بضع حبات قرنفل كاملة إلى الشاي الأخضر.

بذور الحلبة

تُعرف بذور الحلبة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية، كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، قُم بنقع بذور الحلبة طوال الليل، ثم صفِّها، وأضف البذور المنقوعة أو الماء المصفى إلى الشاي الأخضر.