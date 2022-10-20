من البشرة لصحة الدماغ.. 4 جوانب علاجية لحمام الساونا

كتبت إيناس البنا

وفقًا لباحثي "هارفارد هيلث" ، يمكن للحرارة داخل الساونا أن تسبب تغيرات مختلفة في جسمك، مثل زيادة معدل ضربات القلب، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الدورة الدموية، مما له تأثيرات إيجابية على القلب وضغط الدم والجلد وغير ذلك.

4 جوانب علاجية لحمام الساونا



اعرف كيف يمكن أن يفيد حمام الساونا صحتك وفقا لموقع " Harvard health"

يدعم صحة الدماغ



تتمتع حمامات الساونا ببعض الفوائد الفريدة والمثيرة للإعجاب للصحة والتي قد لا يعرفها الكثير من الناس، وفقًا لدراسة أجريت في فنلندا، فإن الأشخاص الذين أخذوا حمامات الساونا كل أسبوع لديهم فرصة أقل بكثير للإصابة بالخرف.

يمنحك المزيد من الطاقة



كانت هناك العديد من الأبحاث التي تستند إلى حمامات الساونا وتأثيرها على الصحة، وكلها كانت نتائجها إيجابية فقط، على وجه التحديد، أظهرت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين مكثوا في ساونا بدرجة 140 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة خمس مرات في الأسبوع أبلغوا عن زيادة كبيرة في مستويات الطاقة ، بالإضافة إلى مزاج أكثر هدوءًا وإيجابية.

يزيد من طول العمر



يمكن أن تساعدك جلسة الساونا التحذيرية على الشعور بمزيد من النشاط والحصول على نوم أفضل بخلاف ذلك ، ذكر الخبراء أنه قد يكون له أيضًا تأثير على طول عمر الإنسان.

جيد للبشرة



تمامًا مثل أشعة الشمس مفيدة للبشرة ، فإن حمام الساونا أيضًا. فهو يزيد الترطيب ويقلل من إنتاج الزهم ويساعد أيضًا على تنظيم مستويات الأس الهيدروجيني لدى الأشخاص الذين يشاركون كثيرًا في هذا العلاج. إلى جانب فوائد الجلد ، سيساعدك حمام الساونا أيضًا على الاسترخاء وتجديد شبابك.