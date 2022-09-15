هل للساونا فوائد على الجسم؟ تقرير يوضح

فاطمة ياسر

الحصول على قسط من الراحة فى الساونا من الحيل الجيدة لصحة الجسم، وللصحة النفسية أيضا، فحمامات الساونا تعد من الحيل الصحية الجيدة، التى تساهم بشكل ملحوظ فى تجديد وتنشيط الجسم، وأيضا تنشيط خلاياه.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التى تحل الجسم عند الجلوس فى حمامات الساونا، وفقا لموقع lifehack، ومن هذه الفوائد التالي:

- تقليل فرص الوفاة بسبب تنشيط الدورة الدموية.

- تحسين الصحة النفسية والحد من التعرض للإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر .

- تقوية عضلة القلب وتقليل فرص التعرض لأي مضاعفات صحة مرتبطة بها.

- تخفيف الشعور بالتوتر والسبب يرجع إلي تحسين الدورة الدموية.

- التقليل من الشعور بالإجهاد والتعب.

- تسكين ألم الجسم .

- تقوية العضلات وعلاج التهاب المفاصل.

- تخلص الجسم من السموم عن طريق التعرق، وتقتل خلايا الجلد الميت، وتجعلك بشرتك نضرة وصحية.

- تخلصك من الأرق وتجعلك تنام دون توتر وأرق.

- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين معدل ضربات القلب.

- تساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأنها تساهم في في حرق السعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة .

- حماية الجسم من الفيروسات والبكتيريا.