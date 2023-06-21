الساونا طريقة مثالية لإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

تشتهر الساونا منذ العصور القديمة فى جميع أنحاء العالم، مع فوائدها الصحية العديدة، من صحة القلب وإزالة السموم إلى البشرة المتوهجة، ويمكن أن تكون حمامات الساونا مزيجًا مثاليًا من الاسترخاء وتجديد شباب الجسم، أدى الاتجاه الأخير لاستكشاف الساونا لإنقاص الوزن إلى زيادة شعبيتها، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.





كيف يمكن للساونا أن تساعدك على إنقاص الوزن؟



1. تساعد فى تقليل وزن الماء

يجعلك التعرق الناجم عن الساونا تفقد كمية كبيرة من الماء، يمكن أن يؤدى ذلك إلى خروج كمية كبيرة من الماء من الجسم، ما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مؤقت.

2. تساعد فى إزالة السموم

عندما تكون في الساونا ، فإن الحرارة تجعلك تتعرق أكثر، ويساعد هذا التعرق المتزايد جسمك على التخلص من السموم بسهولة أكبر، إنها طريقة طبيعية لإزالة السموم، وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت لا تمارس الرياضة كثيرًا أو تقضي الكثير من الوقت في الداخل في بيئات مكيفة ذات درجات حرارة منخفضة، ويمكن أن تساعد حمامات البخار جسمك على التخلص من السموم وتحسين صحتك العامة.

3. تساعد فى حرق السعرات الحرارية

يمكن أن تزيد حمامات البخار من إنفاق السعرات الحرارية لأنها تسبب التعرق وترفع درجة حرارة الجسم، من المهم ملاحظة أن التعرق يتسبب فى فقدان كمية كبيرة من الماء، وليس بالضرورة الدهون، ما قد يؤدى إلى فقدان الوزن المرتبط بالساونا.

4. تحسن الدورة الدموية

تتمدد الأوعية الدموية في الجسم نتيجة التعرض للحرارة الرطبة، ما يحسن تدفق الدم إلى العضلات والأعضاء، ويعنى تدفق الدم الأفضل إمدادًا غنيًا بالأكسجين والمواد المغذية، وتعتمد عملية التمثيل الغذائى بأكملها على هذا الدوران المحسن، يتم تقليل الإجهاد والالتهابات والسموم، ما يحسن عملية التمثيل الغذائى، الأيض الأفضل يمنع تراكم الدهون الزائدة ويسبب خسارة الكيلوجرامات.

5. تساعد فى تقليل التوتر

يمكن أن تعزز جلسات الساونا الاسترخاء وتقلل التوتر وتحسين الصحة العقلية عن طريق خفض مستويات التوتر وتشجيع الاسترخاء ورفع الحالة المزاجية، من أجل الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك إدارة الوزن.