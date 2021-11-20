اليوم السابع
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مزاج جيد وقلب قوي.. فوائد الذهاب لحمامات الساونا

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:00 ص
مزاج جيد وقلب قوي.. فوائد الذهاب لحمامات الساونا فوائد الساونا
فاطمة ياسر

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الساونا تعد من الحيل الصحية الجيدة، التي تعمل علي تجديد وتنشيط الجسم، وأيضا تساهم فى تنشيط خلاياه، وخلال السطور المقبلة سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية للساونا وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "thehealthy".

- تقليل فرص الوفاة

التعرض للتعرق في الساونا يعد من الأشياء التي قد تساعدك على العيش لفترة أطول، ذكرت دراسة نُشرت في JAMA Internal Medicine ، أن الأشخاص الذين جلسوا في الساونا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قللوا من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 22٪، في حين أن أولئك الذين تعرقوا بها أربع مرات على الأقل في الأسبوع قللوا من خطر الوفاة بمقدار مرتين.

- الحصول علي مزاج جيد وسعيد

الاكتئاب هو أكثر الأمراض العقلية شيوعًا، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن "علاج" له، ومع ذلك، يكتشف العلم العديد من الأشياء التي تساعد في تخفيف أعراض الحزن واليأس والإرهاق واللامبالاة، والآن يمكنك إضافة حمام الساونا إلى تلك القائمة حيث أظهر المرضى الذين يعانون من اكتئاب خفيف إلى متوسط ​​تحسنًا ملحوظًا بعد الجلوس في الساونا لمدة 15 دقيقة يوميًا ، 5 أيام في الأسبوع، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Psychosomatic Medicine اكتشف ما يرغب علماء النفس في معرفته عن الاكتئاب.

- تعمل على تقوية القلب

أحد الأسباب التي تجعل حمامات الساونا جيدة بالنسبة لك هو أن الحرارة  تكون ما بين 158 و194 درجة فهرنهايت وقد تساعد في تقوية القلب، وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وكذلك أمراض القلب.

 


الساونا

فوائد الساونا

تعرف علي فوائد الساونا

حمام الساونا

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