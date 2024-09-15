5 أطعمة هتنظف شرايين قلبك وتظبط نسبة الكوليسترول

كتب - حسام الشقويرى

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في صحة القلب باتباع نظام غذائي يناسب حالتهم الصحية، فيتطلب هذا العضو الحيوي أقصى درجات العناية للعمل بشكل صحيح ودعم وظائف الجسم الأخرى.

والنظام الغذائي منخفض الدهون والكربوهيدرات مناسب تمامًا لصحة القلب، و لكن هل تعلم أن الدهون ليست كلها ضارة؟ نعم، يمكن للدهون الصحية أن تساعد في تعزيز صحة القلب، وتنظيم الكولسترول الضار، وفقا لما نشره موقع health

بذور الكتان

بذور الكتان، مثل بذور عباد الشمس، غنية بالدهون الصحية من أحماض أوميجا 3 الدهنية. يقلل تناول بذور الكتان من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول والنوبات القلبية. كما يساعد في تنظيم ضغط الدم الطبيعي. بذور الكتان مليئة بالعناصر الغذائية الصحية مثل المغنيسيوم والحديد والزنك وفيتامين ب6 والبروتين، ويمكن أن تكون إضافة صحية لنظامك الغذائي الصحي للقلب.

الجوز

تحتوي هذه المكسرات الغنية بالألياف على كميات كبيرة من الدهون. لا تقلق، فهي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بتأثيراتها الإيجابية على صحة القلب. يساعد تناول الجوز على خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بذور عباد الشمس

تحتوي بذور عباد الشمس على دهون صحية غير مشبعة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من فيتامين هـ والسيلينيوم والألياف الغذائية والمركبات النباتية القوية التي تساعد في تقليل الالتهاب.

الأسماك

الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكنها أن تساعد في تعزيز صحة القلب. تحتوي الأسماك، مثل السلمون، على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم. كما قد تساعد الأسماك أيضًا في تقليل خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب.

الأفوكادو



الأفوكادو فاكهة مغذية للغاية، فهي مليئة بالدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في إدارة صحة القلب. كما يحتوي الأفوكادو على كمية صحية من الكربوهيدرات. هذه الفاكهة المليئة بمضادات الأكسدة تقلل من التأثيرات المؤكسدة على القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

