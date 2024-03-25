بذور عباد الشمس.. غنية بالعناصر الغذائية ومفيدة لمرضى القلب

كتبت إيناس البنا

اللب من أنواع التسالى الشهيرة ومن أشهرها اللب السورى أو عباد الشمس، ولكن هل تعلم أن تناول البذور، مثل بذور عباد الشمس، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعزيز صحتك العامة، هذه البذور ليست لذيذة فحسب، بل هي مصدر قوي للعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية وذلك وفقا لموقع هيلث سايد

فوائد بذور عباد الشمس

مصدر غني بالعناصر الغذائية

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية بشكل خاص من فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، كما تعد بذور عباد الشمس مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والسيلينيوم والنحاس والزنك، وكلها تلعب أدوارًا حيوية في وظائف الجسم المختلفة.

‎بذور عباد الشمس غنية بالمواد المغذية والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات، كما أن هذه البذور لها خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للميكروبات، ومضادة لمرض السكر، وخافضة للضغط، وخصائص التئام الجروح.

فوائد صحة القلب

من فوائد بذور عباد الشمس المذهلة أنها تساعد على تعزيز صحة القلب، الدهون الموجودة في هذه البذور صحية للقلب، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة. يمكن أن يساعد استهلاك هذه الدهون الصحية في خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة

يدعم إدارة الوزن

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن بذور عباد الشمس تشعر بالشبع بسبب محتواها العالي من الألياف، تساعد الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية ويعزز التحكم في الوزن.

يعزز المناعة

تعتبر بذور عباد الشمس مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز وظيفة المناعة لديك، فهى تحتوي على الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين E والسيلينيوم والزنك، والتي تلعب دورا حاسما في تقوية جهاز المناعة لديك. ومن المعروف أن هذه العناصر الغذائية تعمل على تحسين قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض. لذلك، فإن إضافة بذور عباد الشمس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة جهازك المناعي ومرونته.

يعزز صحة الجلد

محتوى فيتامين E الموجود في بذور عباد الشمس يجعلها مفيدة لصحة الجلد.

يدعم صحة العظام

تعتبر بذور عباد الشمس مصدرًا رائعًا للمعادن الأساسية التي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة العظام، يعد المغنيسيوم والنحاس والفوسفور من المعادن الرئيسية الموجودة في بذور عباد الشمس، والتي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام وقوتها، مما يقلل في النهاية من خطر الكسور وضعف العظام.