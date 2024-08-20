للحفاظ على صحة الكبد أضف هذه الأعشاب والتوابل لنظامك الغذائى

كتبت مروة هريدى

تتسبب مجموعة من العوامل البيئية وأسلوب الحياة فى الإضرار بصحة الكبد، ويمكن أن تؤثر الاختيارات الغذائية السيئة والافتقار إلى التمارين البدنية إلى جانب أسلوب الحياة المستقر على عمل هذا العضو الحيوى المسئول عن امتصاص التغذية ودعم عملية التمثيل الغذائى وإزالة السموم، ولدعم صحة الكبد من المهم تناول الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، وفقًا لموقع Healthline.

ويساعد تناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والكرنب والتوت والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية فى إصلاح وتعزيز وظائف الكبد، وبصرف النظر عن اتباع نظام غذائى متوازن، يوصى بإضافة هذه الأعشاب والتوابل لتعزيز صحة الكبد.

النيم

هو نوع من الأعشاب له خصائص إزالة السموم من الجسم، ويمكن لأوراق أو عصير هذه العشبة أن تساعد في تنقية الدم، كما يساعد على تحسين صحة الكبد من خلال تعزيز وظائفه وطرد المواد غير الصحية، وموازنة العناصر الغذائية، وتعزيز المناعة، كما أنه يحسن صحة الجلد ويقاوم الالتهابات، وقد أثبتت الدراسات أن تناول مستخلص أوراق النيم يمكن أن يمنع تلف الكبد لدى الفئران.





الكُركُم

يمكن لهذه التوابل الذهبية أن تعمل على تحسين الصحة العامة بما في ذلك صحة الكبد، حيث يحتوى الكُركُم على الكركمين وهو مركب يساعد على تحسين صحة الكبد، كما يحفز الكركم إنتاج الصفراء، ويساعد على الهضم، وإزالة السموم من الجسم، وبشكل عام، فهو يدعم وظائف الكبد الصحية.

الزنجبيل

من المكونات الأكثر شيوعًا في مطابخنا، ويحتوي على خصائص مفيدة تساعد في تحسين صحة الكبد، ويعمل الزنجبيل على تعزيز صحة الكبد وله خصائص طبيعية تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وكلاهما يدعم صحة الكبد.

الريحان

يتمتع الريحان بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تساعد على حماية الكبد من الفيروسات، كما أنه يحسن عملية الهضم ويطرد المواد غير الصحية من الجسم، كما أنه يقلل من التوتر والقلق ويعزز الصحة العقلية.