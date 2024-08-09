تجعلها حالة طارئة.. أعراض يجب الانتباه إليها بعد تعرضك للشمس

كتبت مروة محمود الياس

الشمس وأشعتها الحادة تسبب الكثير من التلف للجلد، قد يصل حد رفع فرص الإصابة بالسرطانات الجلدية، ولذلك يجب الانتباه عند التعرض لها خلال هذا الصيف.

فيما حذرت في السياق ذاته الدكتورة ابتسام السباعي، استشاري الجلدية بقصر العينى، من الحروق الجلدية باختلاف درجاتها، والتى تنتج عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة، والتي يحددها الطبيب المختص الذي يطلع على الحالة ويشخصها، لأن كل حالة قائمة بذاتها.

وتابعت أن الحروق الشمسية أمر بالغ الخطورة ولا يجب الاستهانة به، ولا يجب إهمال علاجها ولا استخدام أية مهدئات جلدية طبية دون استشارة الطبيب الذى يشخص الحالة.

أوضحت أن هناك الكثير من الأعراض المصاحبة لهذه الحروق تستدعي التدخل الطبي السريع، والتى تعد حالة طارئة لا يمكن التعامل معها منزليا، ومنها:

الاضطرابات الحادة في الوعي أو الشعور بقلة الوعي والتشتت

القيء والغثيان الشديد واضطرابات حادة فى المعدة

آلام الرأس الحادة التي لا تنقطع ولا يمكن تسكينها

لا شك أن ارتفاع درجة حرارة الجسم مؤشر غير جيد يحتاج لتدخل سريع

الإغماء أو الدوار أو الدوخة أو فقدان الوعي

عدم القدرة على الحركة أو تحريك الأطراف

التعامل الطبى المتخصص مع هذه الحالات يحدد نوعية الحرق وطبيعة التعامل معه، ويقى الجلد من بعض الأضرار منها:

تشوه سطح الجلد

تغير وعدم توحيد لون الجلد فى كثير من الحالات

الحماية من العلامات والندوات الناتجة عن الحرق

إنقاذ الجلد من التلف خاصة فى الدرجات المتقدمة من الحروق.