تأثير التعرض للشمس على مرضى المخ والأعصاب.. استشارى يقدم نصائح مهمة

كتبت مروة محمود الياس

الجهاز العصبى والمخ والدماغ والوظائف الإدراكية والوظائف المعرفية لابد أن تتأثر بالحرارة العالية فى الصيف، فوفقا لتقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الكثير من الأعراض المرضية قد تظهر على الإنسان نتيجة التعرض لدرجات الحرارة الشديدة.

تابع التقريرأن بعض المرضى الذين يعانون المشكلات في الوظائف العصبية والجهاز العصبي، يعانون خلال فصل الصيف وعند التعرض لدرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة وهذه الفئات:

ـ المرضى بمشكلات الجهاز العصبي المختلفة.

ـ مرضى الاضطرابات العصبية والنفسية.

ـ المرضى بالزهايمر والخرف.

ـ المرضى بالفصام العقلى.

ـ المرضى الذين يتناولون أدوية نفسية أو أدوية خاصة بالأمراض العقلية والعصبية أيضا.

وذلك لأن الأداء المعرفي والإدراكي يتأثر بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة ويؤثر ذلك على الجهاز العصبي بشكل مباشر مما يؤدي الى عدم القدرة على التركيز والإدراك والوعى بشكل كامل.

من جانبه قال الدكتور عادل سلطان استشاري النفسية والعصبية بقصر العينى، إن المرضى بالمشكلات العصبية والأمراض التي تخص الأعصاب، وكذلك المرضى بالأمراض العقلية والنفسية، وخاصة من يتناولون أدوية معينة لعلاج هذه الأمراض لابد له من بعض الخطوات خلال الطقس الحار.

وأوضح أنه لابد وأن يهتموا قدر الإمكان بتناول أدويتهم في مواعيدها، وبشكل منظم، والبعد كل البعد عن اضطراب مواعيد النوم أو مواعيد وروتين اليوم الذي ينتظمون عليه، فضلا عن أهمية ضبطهم لنظامهم الغذائي من طعام وشراب مع طبيبهم المختص أو إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة أخرى، مع الاهتمام بقلة التعرض للطقس الحار وأشعة الشمس المباشرة، فضلا عن أهمية طلب المساعدة عند الشعور ببعض الاعراض مثل الجفاف أو اضطراب التركيز أو الوعي أو الدوخه، او اضطرابات الإدراك أو النسيان الشديد.