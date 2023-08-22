اعرف الأعراض المسببة لاكتئاب الصيف الموسمى.. أبرزها الأرق وفقدان الشهية

كتبت إيناس البنا

الاضطرابات العاطفية الموسمية معروفة لنا جميعا، حيث يؤثر هذا النوع من الاضطرابات عادةً على الأشخاص خلال مواسم الشتاء عندما لا يكون هناك أي تعرض للشمس أو الضوء.

ولكن وفقًا لبحث نُشر في Mayo Clinic. ، يزعم الخبراء أن الاكتئاب الموسمي يمكن أن يحدث أيضًا خلال أشهر الصيف وقد ازداد مؤخرًا في جميع أنحاء العالم.

يقول البحث هذه ليست ظاهرة غريبة على الإطلاق لأن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط النفسي، فعندما يشعر الناس بالضيق، فإن ذلك يؤثر سلبًا على حالتهم العقلية ويؤدي عادةً إلى الاكتئاب، يمكن أن تكون العوامل الأخرى مثل الرطوبة وحبوب اللقاح هي السبب وراء اكتئاب الصيف.

انخفاض الطاقة والتعب



يمكن أن تتسبب درجة الحرارة المرتفعة في حدوث جفاف شديد وفقدان دائم للطاقة وإرهاق، ويصبح من الصعب جدًا على العديد من الأشخاص العمل بشكل طبيعي أثناء موجات الحرارة، خاصةً الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، يعد انخفاض الطاقة علامة شائعة على ضائقة الصيف ، لكن الخبراء يقولون إنها يمكن أن تشير أيضًا إلى الاضطراب العاطفي الموسمي.

الأرق

عادةً ما يعاني الأشخاص الذين يتأثرون باضطراب القلق الاجتماعي خلال أشهر الشتاء من فرط النوم بسبب نومهم أكثر من المعتاد، ومع ذلك ، في الصيف ، يمكن أن يسبب الاضطراب العاطفي الموسمي تأثيرًا منشطًا على الأشخاص مما يسبب الأرق وصعوبة النوم جيدًا.

فقدان الشهية



يمكن أن تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى فقدان الشهية، قد تكون الأعراض أيضًا مترابطة مع بعضها البعض، قد لا يكون لدى الشخص الرغبة في تناول الطعام عندما يشعر بالحزن والحزن أيضًا، قلة النوم أو الإفراط في النوم يمكن أن يؤثر أيضًا على شهيتهم.

فقدان الوزن



بطبيعة الحال ، إذا كان الشخص لا يأكل بشكل صحيح بسبب قلة الطاقة والحزن وعدم النوم بشكل صحيح ، فمن المحتمل أن يعاني من فقدان الوزن حتى عندما لا يعتزم ذلك.

الحزن

يمكن أن يسبب الضيق النفسي الحزن، يمكن أن يؤثر التعب والجفاف واستنزاف الطاقة أيضًا على مزاج الشخص مما يسبب الحزن والاكتئاب.