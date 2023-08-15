اليوم السابع
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هل يوجد علاقة بين نقص فيتامين وزيادة الوزن؟​​.. هيئة الدواء توضح

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:08 ص
هل يوجد علاقة بين نقص فيتامين وزيادة الوزن؟​​.. هيئة الدواء توضح هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء، إن فيتامين (د) أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.​​
 
وتابعت هيئة الدواء، تشير الدراسات إلى أن زيادة وزن الجسم ترتبط بانخفاض مستوى فيتامين (د)، وأن الأفراد الذين يعانون من السمنة غالبًا ما يكون لديهم نقص في مستويات فيتامين (د).​​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية، بعدم تناول أو الاستمرار في تناول فيتامين (د) دون استشارة مقدم الرعاية الصحية، ومتابعة مستويات فيتامين (د) في الدم لتحديد مدى الحاجة لتناول أو إيقاف تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د)، وذلك للحد من خطر الإصابة بتسمم فيتامين (د).​​
 
​​

هيئة الدواء

فيتامين د

زيادة الوزن



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