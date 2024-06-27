ما أسباب التعب والإجهاد عند التعرض لشمس الصيف؟ نصائح ضرورية

كتبت إيناس البنا

مع دخولنا فصل الصيف، يعانى البعض من التعب والإجهاد من الحرارة وأشعة الشمس، بداية من الهبات الساخنة طوال النهار وحتى بداية ساعات الليل.

وفي حين أن ضوء الشمس يوفر العديد من الفوائد، مثل تحسين الحالة المزاجية وتوفير فيتامين د ، إلا أنه يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب بشكل كبير خلال فصل الصيف، إذا كنت قد تساءلت يومًا لماذا يمكن أن يؤدي قضاء يوم في الشمس إلى إرهاقك، نعرض بعض الأسباب التي يجب وضعها في الاعتبار حسب موقع onlymyhealth.

1. الجفاف

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشمس تشعرك بالتعب هو الجفاف، عندما تكون في الخارج تحت أشعة الشمس، يعمل جسمك وقتًا إضافيًا لتنظيم درجة حرارته، تتضمن هذه العملية التعرق، وهو آلية التبريد الطبيعية لجسمك، لكن أظهرت الدراسات أن التعرق الزائد يمكن أن يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل، وإذا لم تقم بتجديد تلك السوائل، يحدث الجفاف. يقلل الجفاف من حجم الدم، مما يجعل من الصعب على قلبك ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول.

2. استجابة الجسم للحرارة

يجب على جسمك أن يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الداخلية عند تعرضه لدرجات حرارة عالية، يقوم الدماغ بتحفيز عمليات مثل التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد لتبديد الحرارة، وهذا الجهد الإضافي يتطلب المزيد من الطاقة، مما يؤدي إلى التعب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويجعلك تشعر بالدوار والضعف.

3. الأشعة فوق البنفسجية والاستجابة المناعية

في حين أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس يمكن أن يعزز مزاجك عن طريق زيادة مستويات السيروتونين وتوفير فيتامين د، فإن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكون له تأثير معاكس، الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب التهابات ويثير استجابة مناعية بينما يحاول جسمك إصلاح الأضرار التي لحقت بخلايا الجلد. هذه الاستجابة المناعية يمكن أن تستنزف طاقتك، مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول.

4. خلل بالكهرباء

لا يؤدي التعرق إلى فقدان السوائل فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى استنزاف العناصر الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. هذه المعادن ضرورية للحفاظ على وظائف العضلات ومستويات الطاقة.

5. حروق الشمس وتلف الجلد

تعتبر حروق الشمس علامة واضحة على التعرض المفرط لأشعة الشمس، ولها مجموعة من المشاكل الخاصة بها، يمكن أن يسبب الجلد المصاب بحروق الشمس الألم والانزعاج، الأمر الذي قد يكون مرهقًا للجسم. تتطلب عملية شفاء وتجديد خلايا الجلد التالفة أيضًا طاقة، مما يجعلك تشعر بالتعب أكثر من المعتاد.

كيفية منع التعب الناجم عن الشمس

لمنع الشعور بالتعب المفرط بعد التعرض لأشعة الشمس، من الضروري :

-البقاء رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم.

-أخذ فترات راحة منتظمة في الظل لتبرد وتسمح لجسمك بالراحة.

-ارتدي ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء وقبعة لحماية نفسك من أشعة الشمس المباشرة.

-استخدم واقي الشمس يمكن أن يمنع حروق الشمس.

-تناول الأطعمة أو المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن جسمك.