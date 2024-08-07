وزير الكهرباء يتفقد إدارة "مارينا" للاطمئنان على سير العمل

كتبت رحمة رمضان

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الأربعاء هندسة كهرباء "مارينا" التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء التقى بمديري القطاعات التجارية والتعرف على نسب التحصيل ومحاضر سرقات التيار الكهربائي من خلال حق الضبطية القضائية وفقا للقواعد والالتزام بها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزير أشاد بمنظومة العمل بالإدارة والتطوير الذى تم بها منذ حوالى شهر، موضحا أن هندسة كهرباء مارينا كانت غير مؤهلة لاستقبال المواطنين.



