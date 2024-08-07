الحكومة تستهدف زيادة متوسط إنتاج الكهرباء لـ223 مليار كيلووات خلال 2024

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة من 223 مليار ك. و. س خلال السنة المالية المنقضية في 30 يونيو 2024، إلي 260 مليار ك. و. س عام 2030.

ومن المتوقع، أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجي سنويا، حيث قدرت الحكومة في برنامجها الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، أن يصل المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة إلي 229 مليار ك. و. س خلال العام المالي الجاري 2024/2025 مرورا بـ 242 مليار ك. و. س خلال العام المالي 2026/2027 لتصل إلي المستهدف السابق الإشارة إليه عام 2030.

جدير بالذكر، أن تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.

و يٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.