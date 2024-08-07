توقيع بروتوكول لإطلاق مشروع حماية الطيور المهاجرة من كابلات الكهرباء

كتبت منال العيسوى

شهد أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء مراسم توقيع بروتوكول إطلاق مشروع حماية الطيور المهاجرة من خطر التصادم مع كابلات الكهرباء في منطقة خليج السويس، كابلات كهرباء آمنة لهجرة مستدامة، بالتعاون مع بين وزارة البيئة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة واحدى شركات القطاع الخاص.



وياتى توقيع البروتوكول للمشروع الأول من نوعه في مصر للاستعاضة عن التنوع البيولوجي في مجال الطاقة، ولما سيكون له من مساهمات كبيرة في حماية آلاف الطيور المهاجرة سنويا وتقليل الآثار البيئية السلبية لتوليد الطاقة، وبهدف التعرف على الجهود المبذولة لحماية التراث الطبيعي في مصر في ظل النمو المتسارع في مشاريع الطاقة.



جدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت أطلقت المشروع الإقليمي لدمج إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية، منذ عام 2009 حتى عام 2017، لدمج إجراءات صون الطيور المحلقة المهاجرة ضمن القطاعات التنموية التي تؤثر بالسلب علي عمليات الهجرة (الصيد– الكهرباء والطاقة– الزراعة– إدارة المخلفات– السياحة) من خلال الدعم الفني والتنظيمي لأنشطة تلك القطاعات التي تهدف إلي الحفاظ علي تلك الطيور، ورفع الوعي البيئي داخل القطاعات التنموية ومتخذي القرار من اجل تغيير أنماط السلوك الثقافي والاجتماعي التي تؤثر بالسلب على الطيور الحوامه، بالتعاون مع شركاء التنمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) ، ومرفق البيئة العالمى (GEF).