فى الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية.. كيف تفيد صحة الهضم لدى الرضيع؟

كتبت إيناس البنا

الرضاعة الطبيعية هي حجر الزاوية لبناء أساس متين لصحة الطفل،بالنسبة للرضيع حليب الأم هو الغذاء المثالي للطبيعة، المصمم بشكل فريد لتلبية الاحتياجات الغذائية المتطورة لطفلك.

بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية، فهو مليء بالخلايا الحية والأجسام المضادة التي تحمي طفلك من العدوى.

لماذا يعتبر ميكروبيوم الأمعاء مهمًا جدًا؟

وفقا لموقع هيلث سايد يساعد التوازن الصحيح للبكتيريا طفلك على هضم الطعام بكفاءة، وامتصاص العناصر الغذائية، وتطوير جهاز مناعي قوي، كما يعمل حليب الأم على تغذية الطفل حيث تحمي بيئة الأمعاء الصحية هذه من المشكلات الفورية مثل الإسهال والمغص.

بالإضافة إلى توفير العناصر الغذائية الأساسية، فإن حليب الأم عبارة عن سائل بيولوجي معقد مليء بالجلوبيولين المناعي والخلايا الحية والمكونات الحيوية الأخرى، تزود هذه التركيبة الفريدة الرضع بمناعة قوية، وتحميهم من أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي.

تنمية ميكروبيوم الأمعاء الصحي

تلعب الرضاعة الطبيعية دورًا حاسمًا في تشكيل ميكروبيوم الأمعاء هذا، واختيار نمو البكتيريا الصحية، ترتبط هذه البيئة الميكروبية المثالية بمسارات نمو أكثر صحة وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الربو والسمنة والحساسية ومرض التهاب الأمعاء.

تحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية

تؤثر طريقة الرضاعة الطبيعية ومدتها وخصوصيتها وعوامل صحة الأم بشكل جماعي على ميكروبات أمعاء الرضيع، وتعتبر الرضاعة الطبيعية المباشرة مفيدة بشكل خاص بسبب نقل الكائنات الحية الدقيقة المفيدة من الأم إلى الرضيع.