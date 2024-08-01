وزارة الصحة تكشف طرق مواجهة الإصابة بالاسهال فى الصيف.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة آليات تجنب الإصابة بـ الإسهال في فصل الصيف، مؤكدة أهمية تناول الأطعمة بعد الطهي مباشرة وهي ساخنة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: في حالة تناول طعام تم تحضيره من اليوم السابق تأكد من تبريده بطريقة صحيحة داخل الثلاجة ويجب إعادة تسخينه قبل تناوله.

وذكرت وزارة الصحة، أن الإسهال هو أن تصبح عدد مرات التبرز اليومية زائدة بشدة عن الحد اليومى المعروف، وفى الإسهال وحالاته المختلفة خاصة الشديدة منها، يصبح الإنسان عرضه للجفاف نتيجة ضعف الترطيب وفقد السوائل الجسدية الزائدة وبشكل مستمر، لذا يجب التعرف على سبل مواجهة هذه المشكلة.

وفقا لتقرير وزارة الصحة فإن أية مشكلة تصيب الجهاز الهضمى وطبيعة الهضم والمعدة بشكل عام، قد تصل بنا حد الإصابة بالإسهال بدرجاته، والذى قد يصاب به المريض يوما أو أكثر، وبالتالي يظل فقدانه للعناصر والسوائل مستمرا مما يهدده تدريجيا بخطر الإصابة بضعف حاد في الترطيب والجفاف.

وتابع التقرير أن محلول معالجة الجفاف، أو كما يطلق عليه البعض محلول الجفاف البودرة، هو عبارة عن محلول يتم تناوله بتخفيفه على سائل، وتختلف أنواعه وأشكاله، ويؤخذ عبر الفم وفقا لإشراف الطبيب لتعويض السوائل المفقودة، كما ينصح بشر كميات كبيرة من المياه.



مواجهة امراض الصيف



